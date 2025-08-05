Украина предоставила Пекину доказательства, но не получила объяснений от китайских дипломатов, как их детали попали в Россию.

Украина не получила от Пекина никакой реакции на предоставленные доказательства, что в российском оружии есть китайские детали, сообщил в эфире телемарафона уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, пишет РБК-Украина.

Украинский чиновник подчеркнул, что Украина ценит Китай как надежного торгового партнера и уважает решение Пекина не предоставлять российским оккупантам летальное оружие.

Также Власюк поделился, что был проведен ряд консультаций с представителями КНР на тему китайских компонентов в российском оружии.

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"С одной стороны, есть абсолютно серьезное восприятие, мол, это проблема, китайское правительство не должно позволять поступление такого количества критических компонентов в российский ВПК. С другой стороны, мы ни разу не получили ответа по результатам любого расследования, которое они могли бы сделать на основе нашей информации", - сказал чиновник.

По его словам, после одного из крупных российских ударов по Киеву специалистам удалось идентифицировать запчасти, которые были произведены на китайском заводе в июне текущего года.

Указывается, что украинская сторона передала Китаю доказательства, указывающие на то, что их произвели именно в Китае, однако китайские дипломаты не предоставили объяснений по этому поводу. После этого, Украина приняла решение о введении санкций против пяти китайских производителей.

Сотрудничество Китая и РФ

Ранее УНИАН сообщал, что РФ воспользовалась дружескими связями с Пекином, чтобы обойти западные санкции и приобрести возможности для создания дронов с целью дальнейших атак по Украине. Малоизвестная российская компания разработала план сотрудничества с китайскими фирмами по поставкам дронов в начале полномасштабного вторжения в Украину. В документах указано, что технологии могут переходить из Китая в РФ, даже если правительство президента Си Цзиньпина будет против поставок оружия какой-то из сторон. Указывается, что российская компания Aero-HIT, имеющая завод вблизи Хабаровска, сможет производить до 10 000 дронов в месяц в этом году и планирует изготавливать более совершенные модели.

Также мы писали, что США требует от Китая прекратить закупать нефть у Ирана и России, иначе угрожает ввести 100-процентные тарифы. В ответ МИД КНР заявил, что нефть из РФ будет поступать в страну и дальше. В заявлении указано, что Китай будет обеспечивать свою энергетическую безопасность и думать о собственных национальных интересах.

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