По его словам, этого якобы хотят представители спецслужб.

Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что польские силовики выступают за введение визового режима с Украиной и рядом других государств.

Так лидер политической силы Ruch Narodowy прокомментировал в микроблоге X новость о задержании 36-летнего гражданина Украины, которого подозревают в проникновении в глубинную скважину на территории ландшафтного парка Трымистя и повреждении оборудования водоснабжения и электрораспределения:

"Неофициально сотрудники полиции и спецслужб хотели бы вернуть визовый режим со многими странами, в частности с Украиной, но политики картеля PiS-PO-PSL-Lewica с непродолжительным участием PL2050 игнорируют их голос в таких вопросах и не предоставляют достаточного финансирования или инструментов для контроля над массовой мультикультурной иммиграцией из постсоветского региона, который является естественным русскоязычным плацдармом для российских военных и гражданских спецслужб".

Под PiS политик имеет в виду партию "Prawo i Sprawiedliwość", PO - "Platforma Obywatelska", PSL - "Polskie Stronnictwo Ludowe", PL2050 - "Polska 2050" и Lewica - объединение лево-центристских партий.

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Безвиз с Польшей

Напомним, ранее в министерстве внутренних дел страны сообщили, что польское правительство готовит официальный запрос в страны Шенгенской зоны с просьбой отменить безвизовый режим для граждан нескольких стран.

Министр внутренних дел Польши Чеслав Мрочек подтвердил, что перечень стран уже формируется. По данным СМИ, речь идет о Грузии, Армении, Венесуэле и Колумбии. Решение связывают с криминогенной активностью мигрантов из этих государств в Польше.

Напомним, ранее в Польше сообщали о задержании граждан Украины, которые могли действовать по заданию российских спецслужб. Один из них готовил диверсии, среди которых - поджог польского завода.

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