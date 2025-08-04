Объекты недвижимости могут быть проданы для выплаты компенсации за утраченное имущество во временно оккупированном Крыму.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" получила разрешение от окружного суда Вены на принудительное исполнение "Решения по Крыму". В частности, суд разрешил наложить арест на более чем 20 объектов недвижимости, принадлежащих России в Австрии. Они будут проданы с аукциона, пишет Der Standard.

Отмечается, что объекты недвижимости могут быть проданы для выплаты компенсации за утраченное имущество во временно оккупированном Крыму. "Нафтогаз" в своем пресс-релизе сообщил, что общая стоимость активов, которые планируют выставить на аукцион, оценивается в 120 миллионов евро.

"Это еще один практический шаг на пути к взысканию с России более 5 миллиардов долларов за незаконное изъятие активов группы "Нафтогаз" в Крыму. Аналогичные иски также рассматриваются в других юрисдикциях. Рано или поздно Россия за все заплатит. Без исключений", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

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В издании напомнили, что в апреле 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал РФ выплатить "Нафтогазу" 5 миллиардов долларов. Российская сторона же не признает юрисдикцию суда по этому вопросу.

"Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" - что известно

Напомнимл, что в июне 2025 года национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла арбитраж против российского "Газпрома" в Швейцарии. Международный арбитражный трибунал обязал российскую энергетическую компанию выплатить "Нафтогазу" 1,37 млрд долларов.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий поделился, что с мая 2022 года "Газпром" прекратил платить украинской компании, нарушая контрактные обязательства. "Газпром" пытался заблокировать арбитраж, который инициировал "Нафтогаз" в 2022 году, через российские суды.

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