Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" получила разрешение от окружного суда Вены на принудительное исполнение "Решения по Крыму". В частности, суд разрешил наложить арест на более чем 20 объектов недвижимости, принадлежащих России в Австрии. Они будут проданы с аукциона, пишет Der Standard.
Отмечается, что объекты недвижимости могут быть проданы для выплаты компенсации за утраченное имущество во временно оккупированном Крыму. "Нафтогаз" в своем пресс-релизе сообщил, что общая стоимость активов, которые планируют выставить на аукцион, оценивается в 120 миллионов евро.
"Это еще один практический шаг на пути к взысканию с России более 5 миллиардов долларов за незаконное изъятие активов группы "Нафтогаз" в Крыму. Аналогичные иски также рассматриваются в других юрисдикциях. Рано или поздно Россия за все заплатит. Без исключений", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
В издании напомнили, что в апреле 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал РФ выплатить "Нафтогазу" 5 миллиардов долларов. Российская сторона же не признает юрисдикцию суда по этому вопросу.
"Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" - что известно
Напомнимл, что в июне 2025 года национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла арбитраж против российского "Газпрома" в Швейцарии. Международный арбитражный трибунал обязал российскую энергетическую компанию выплатить "Нафтогазу" 1,37 млрд долларов.
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий поделился, что с мая 2022 года "Газпром" прекратил платить украинской компании, нарушая контрактные обязательства. "Газпром" пытался заблокировать арбитраж, который инициировал "Нафтогаз" в 2022 году, через российские суды.