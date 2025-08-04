В Украине массово оснащают армию недорогими БПЛА, которые могут сбивать российские разведывательные дроны, а также ударные "Шахеды".

Случаи сбития российских дронов с помощью недорогих перехватчиков участились. По данным Reuters только за пару последних месяцев устройства одного из благотворительных фондов, которые передают перехватчики армии, сбили около 1500 российских беспилотников. В это число включены дроны-разведчики и дроны, которые Россия отправляла бомбить украинские города.

Reuters указывает, что перехватчики вполне имеют потенциал для замены дорогостоящих ракет для ПВО, запасы которых истощаются. В 1129-м полку ПВО подсчитали, что сбивать российские беспилотники-разведчики перехватчиками примерно в пять раз дешевле, чем ракетами.

Сейчас характеристики дронов-перехватчиков засекречены. Но все же отдельные сведения. В частности, по некоторым оценкам, скорость перехватчиков превышала 300 км/ч. Также они наращивают высоту полетов.

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"Когда мы начинали работать с дронами, враг летел на высоте 800 или 1000 метров. Сейчас это три, четыре или пять тысяч, но их (камерный) зум не бесконечен", - сказал изданию офицер Алексей Барсук, который возглавил внедрение дронов-перехватчиков в 1129-м полку.

В то же время, по скорости они все еще не могут сравниться с ракетами или реактивными "Шахедами", которые начала применять Россия.

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэм Бендетт сказал в комментарии Reuters, что российская армия разрабатывает собственные средства противодействия перехвату. По его прогнозу, различные типы перехвата участятся в ближайшее время.

Дроны-перехватчики: что известно

Как писал УНИАН, Украина планирует шаги для закрытия неба от "Шахедов". Известно как минимум о трех типах таких дронов, с производителями которых государство уже заключило контракты. Первые типы таких дронов под названием Fowler применяют с осени 2022 года. Но с тех пор этот тип оружия значительно эволюционировал.

В то же время, дроны-перехватчики в текущей версии могут оказаться не слишком эффективными для сбивания скоростных "Шахедов" с реактивными моторами. Однако эксперты рассказали, что Украина работает над оснащением перехватчиков реактивными двигателями.

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