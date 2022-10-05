Среди мобилизованных в РФ будет еще больше смертей, считает полковник.

В Российской Федерации мобилизованные мрут, поскольку в стране практически исключили из мобилизационного процесса медкомиссии.

В РФ просто собирают людей для мобилизации, а состоянием их здоровья не интересуются, рассказал военный эксперт - полковник запаса Олег Жданов в эфире телемарафона.

По его мнению, чем дальше, тем будет больше смертей среди мобилизованных.

"Дело в том, что они практически везде исключили из мобилизации медицинские комиссии, и на сегодняшний день там просто идет сбор населения для мобилизации, а качество этого населения, какое у них здоровье…", - сообщил эксперт.

Жданов добавил, что для мобилизованных россиян первый шок будет, когда они протрезвеют, их поставят в строй, а потом начнут проводить с ними занятия.

"Кстати, сами мобилизованные смеются над собой же и над системой, выкладывая видео, где вместо занятий по тактике с ними начинают с чего - со строевой подготовки… значит - бежать будут в ногу… Это уже становится, я так понимаю, проблемой - …мы когда начинаем окружать какую-то группировку, они просто разбегаются, как зайцы, по лесам…", - добавил полковник.

Мобилизация в РФ - важные новости

Российский президент Владимир Путин 21 сентября поставил россиян перед фактом, что в России началась частичная мобилизация военных.

Мобилизовать должны были только военнослужащих, пребывающих в запасе. Позже не раз появлялась информация, что повестки получали люди, непригодные к службе в армии.

Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что мобилизовать в России планируют около 300 тыс. человек. По сведениям СМИ, число мобилизованных в РФ может превысить 1 млн человек.

По сведениям журналистов, за последние дни в РФ уже есть семь случаев смертей среди мобилизованных на призывном либо сборном пунктах или в полиции.

3 октября стало известно, что в Свердловской области России умерли двое мобилизованных, а один - покончил с собой. Один из мобилизованных скончался дома от цирроза печени, а у другого был сердечный приступ.

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