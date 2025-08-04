Жители самопровозглашенной "ДНР" публично обращались к кремлевскому диктатору, чтобы проблему с водой решили.

Кремлевский диктатор Владимир Путин на встрече с так называемым главой "Донецкой народной республики" Денисом Пушилиным в понедельник, 4 августа, поднял вопрос проблемы с водоснабжением, сообщает российская служба ВВС.

По словам Пушилина, сейчас вода в квартирах у жителей оккупированного Донецка есть только раз в 3-4 дня. По словам главы самопровозглашенной "ДНР", якобы такая ситуация сложилась из-за "водной блокады со стороны Украины".

Однако, как указывает издание, лидер Кремля заявил Пушилину, что, по его информации, есть и технические проблемы. Он добавил, что построенный водопровод из Ростова-на-Дону якобы так и не вышел на плановую мощность. Кроме этого, по словам Путина, есть и большие потери воды при транспортировке.

Видео дня

В 2023 году оккупационные власти начали строительство канала Дон-Донецк. Однако, как утверждают местные жители, он так нормально и не заработал.

Уже минимум как четыре месяца не только в оккупированном Донецке, но и на всей территории так называемой "ДНР" есть проблема с водоснабжением. Люди назвали ситуацию гуманитарной катастрофой и публично обращались к Путину.

Оккупационные власти организовали жителям оккупированных населенных пунктов подвоз воды. Согласно данным, водовозы на Донбасс отправляли даже из Москвы.

В основном, водоснабжение на Донбасс ранее обеспечивал канал Северский Донец - Донбасс, трубы которого, насосные станции и другое оборудование не раз попадали под обстрелы российской армии. А осенью 2024 года произошло критическое повреждение, из-за которого подконтрольная украинскому правительству территория столкнулась с дефицитом воды.

Война РФ против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что в сети появилось видео с реакцией жителей Донецка на появление цистерны с водой. Люди ночью стоят в длиннющих очередях, чтобы набрать воду и не сдерживают радости при появлении водовоза. Украинцы решили напомнить, каким был город до того, как Россия решила оккупировать город.

Также мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы были восстановлены отношения между РФ и Украиной, им надо выполнить "задачу СВО". Песков заявил, что лучше завершить войну политико-дипломатическими средствами, а пока этого не произойдет, полномасштабную войну против Украины страна-агрессор будет продолжать.

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