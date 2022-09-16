Страна-агрессор также наверняка истощила большую часть сил, первоначально дислоцированных на российских базах в бывших советских республиках

Российская власть вдвое усилила скрытую мобилизацию в стране на фоне продолжения контрнаступления ВСУ на востоке Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинские защитники продолжают контрнаступательные операции на востоке, усиливая давление на позиции оккупантов и линии тылового обеспечения в восточной части Харьковской, северной Луганской и восточной Донецкой областях.

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По данным ISW, Кремль, вероятно, отказался от своих усилий по ограждению отдельных субъектов федерации от вербовочных кампаний, которые могут усилить социальную напряженность.

Отмечается, что страна-агрессор наверняка истощила большую часть сил, первоначально дислоцированных на российских базах в бывших советских республиках, с тех пор, как в феврале началось полномасштабное вторжение России в Украину. Это, вероятно, ослабило влияние РФ в этих государствах.

Как ранее сообщал УНИАН, в России идет скрытая мобилизация жителей Московской и Ленинградской областей для обороны Крыма. По данным ГУР, в Крым было перемещено уже около 1,2 тыс. призывников.

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