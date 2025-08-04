Это происходит по запросу Варшавы.

Германия перебрасывает в Польшу пять многоцелевых боевых самолетов Eurofighter Typhoon, способных выполнять как задачи по перехвату, так и удары по наземным целям.

Как сообщает n-tv со ссылкой на представителя Военно-воздушных сил ФРГ, уже с завтрашнего дня эти самолеты будут базироваться на военном аэродроме Минск-Мазовецкий, расположенном к востоку от Варшавы. Операция продлится около месяца.

Это развертывание является продолжением миссии, которую немецкие ВВС выполняют с апреля, помогая польским вооруженным силам контролировать воздушное пространство страны. В рамках операции в Польше уже находятся около 150 военнослужащих Бундесвера.

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Издание отмечает, что до сих пор боевые Eurofighter выполняли задачи с базы в Ростоке на севере Германии. Перенос самолетов ближе к польско-белорусской и польско-украинской границам является прямым ответом на запрос Варшавы.

Развертывание войск НАТО

Напомним, Германия проводит развертывание боевых подразделений на востоке НАТО, включая Польшу. В частности, немецкие солдаты уже с конца января обслуживают два комплекса Patriot в Ряшева-Ясенке.

Кроме техники, в Польше уже находятся около 150 военнослужащих Бундесвера - летчики, технический и логистический персонал, которые поддерживают выполнение миссии на месте и обеспечивают техническое обслуживание самолетов и систем обороны.

Также напомним, что недавно Германия официально начала первое со времен Второй мировой войны постоянное развертывание боевого подразделения за рубежом - 45-й танковой бригады в Литве.

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