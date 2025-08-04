Журналист напомнил, что при руководстве украинской власти, в Донецке с водой не было проблем.

Украинский журналист Дмитрий Гордон отреагировал на проблемы с водоснабжением в оккупированном Донецке и посоветовал жителям не жаловаться на отсутствие воды, а пить собственную мочу. Такое заявление он сделал в интервью журналисту Василию Голованову, пишет УНИАН в Telegram-канале.

"У вас нет воды? Не жалуйтесь. Все в порядке. Пейте мочу. С утра до вечера - свою. Закончится своя - пейте чужую. Жестко говорю? Жестко. И не*ер [незачем] было со страной такое делать. Хотели к Путину? Езжайте в Россию", - сказал Гордон.

Журналист напомнил, что при Украине в Донецке всегда была вода и добавил, что, вероятно, жители Донецка надеялись, что жизнь в городе при России станет лучше.

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Гордон высказал свое мнение, почему в городе упадок - стадион не работает, как и аэропорт, дороги не ремонтируются, а в отелях нет посетителей. Он считает, что российский диктатор не хочет вкладываться, потому что это все чужое.

Более того, добавил Гордон, Путин не вкладывает средства не только в чужое, но и в свои города, где царит разруха. Только, по его словам, в города-миллионники Россия вкладывает какие-то деньги, а в меньших населенных пунктах все разрушено.

"Это и есть "русский мир". А вы что хотели? Думали, что "русский мир" - Нью-Йорк с Парижем свалится вам на голову? Нет, "русский мир" - это разруха и в головах, и вокруг", - добавил Гордон.

Война РФ против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что в СМИ показали фото вероятной внебрачной дочери кремлевского диктатора Владимира Путина. Известно, что девушку зовут Луиза Розова и родилась она в 2003 году в российском Санкт-Петербурге. Сейчас девушка живет за границей, в Париже она организовывала антивоенные выставки. Тем не менее, возможную родственную связь с Путиным она никогда не комментировала.

Также мы писали, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем не менее, Песков пояснил, что это возможно после подготовительной работы на экспертном уровне. В Москве не исключают, что на этой неделе может состояться встреча Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

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