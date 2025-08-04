Утром подразделения Сил обороны Украины предотвратили продвижение противника со стороны государственной границы в районе Гоптовки.

Российские оккупационные войска увеличивают активность вдоль всей границы Харьковской области со страной-агрессором.

Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который также является автором телеграм-канала "Офицер". Он отметил, что утром подразделения Сил обороны Украины предотвратили продвижение противника со стороны государственной границы в районе Гоптовки Харьковской области.

"Противник увеличивает активность по всей границе Харьковщины со [страной-агрессором Россией] и не совсем понятно, то ли они щупают ЛБЗ (линию боевого соприкосновения, – ред.), то ли пытаются прорываться с разных участков и потом везде развивать успех, выходя на оперативный масштаб боевых действий на направлении", – пояснил он.

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При этом "Алекс" добавил, что оккупанты существенно повысили активность в Харьковской области. И касаются эти изменения не только приграничных участков – такая ситуация наблюдается в том числе на Купянском и Лиманском направлениях, добавил военный.

Война в Украине: ситуация на фронте

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что темп продвижения российских оккупационных войск сейчас ускорил Покровско-Мирноградскую агломерацию. По его словам, за сутки враг продвинулся там на 3 км.

Тем временем пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" Национальной гвардии Украины Максим Бакулин заявил, что на Покровском направлении российские оккупационные войска неохотно вступают в прямое столкновение с украинскими войсками. По его словам, враг несет большие потери, тогда как темпы пополнения личного состава в оккупационной армии низкие.

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