По его словам, в голове Путина происходит что-то "больное и искривленное".

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить о выделении денег на закупку американского оружия для Украины

Как рассказал в эфире Newsmax посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэттью Уитакер, несколько недель назад президент Дональд Трамп поручил ему координировать продажу американского оружия союзникам по НАТО, чтобы затем передать его Украине:

"В ближайшие недели мы достигнем значительных результатов, работая над этим вопросом с людьми, которые фактически занимаются перевозкой грузов. Я думаю, вы знаете, что мы имеем в виду важное, современное, самое современное оружие, которое мы будем продавать нашим европейским союзникам и которые будут использоваться на передовой в Украине. В конечном итоге мы должны остановить убийства, это самое важное".

По мнению Уитакера, кремлевский правитель Путин не хочет соревноваться с армией Соединенных Штатов Америки, которая сейчас является "самой мощной в мире". "Невозможно понять, что происходит в голове Владимира Путина, потому что это что-то больное, искривленное и, вероятно, нелогичное", - добавил посол.

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В комментарии Reuters он отметил, что в ближайшие недели сразу несколько стран сообщат о выделении средств для закупки американского вооружения и боеприпасов для украинской армии.

США будут продавать оружие для Украины

Напомним, ранее президент Дональд Трамп заявил, что Америка будет продавать новое оружие НАТО, а союзники будут передавать эти вооружения Украине.

Впоследствии Государственный секретарь Марко Рубио отметил, что Вашингтон призывает союзников по НАТО передавать украинской армии оружие из своих запасов, а взамен заказывать новую продукцию у американских компаний.

Германия сразу заявила, что готова взять на себя лидерство в этой инициативе, однако другим странам также стоит быстро подключиться и помочь Украине.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды передадут Украине пакет помощи в размере 500 миллионов евро, в который войдут ракеты для системы Patriot.

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