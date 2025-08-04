Он предупредил их о неопределенности мировой экономики.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, реагируя на угрозы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, призвал граждан поддерживать национального производителя и покупать исключительно индийские товары.

Как сообщает Bloomberg, выступая на митинге в северном штате Уттар-Прадеш, Моди отметил необходимость защищать экономические интересы страны в условиях мировой нестабильности. "Мировая экономика сейчас охвачена опасениями и неопределенностью. Отныне единственным критерием наших покупок должно стать происхождение товара: мы покупаем только то, что создано трудом индийцев", - сказал он.

По информации источников агентства, правительство Моди не давало официальных распоряжений индийским нефтеперерабатывающим предприятиям прекращать закупку российской нефти, и никакого решения об остановке импорта не принималось. Как государственные, так и частные заводы могут и в дальнейшем выбирать поставщиков по своему усмотрению, исходя из коммерческой целесообразности.

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Аналитики отмечают, что годами США закрывали глаза на тесные исторические связи Нью-Дели с Москвой, рассматривая Индию как ключевой противовес Китаю в Азии. Однако теперь Трамп может изменить подход, чтобы использовать экономическое давление на Моди как средство воздействия на кремлевского правителя Путина, который пока отказывается идти навстречу мирным усилиям Вашингтона.

Санкции США против Индии

Как сообщал УНИАН, ранее администрация Дональда Трампа ввела 25% пошлину на индийский экспорт в США, а также пригрозила новыми торговыми мерами, если Нью-Дели не прекратит покупать российскую нефть.

Кроме того, президент США резко раскритиковал Индию за вступление в БРИКС и сохранение тесных связей с Москвой. По его словам, вместе они могут "уничтожить свои мертвые экономики".

Советник Трампа Стивен Миллер заявил, что Индия фактически финансирует российское вторжение в Украину, покупая нефть у Российской Федерации.

Впоследствии появились сообщения о якобы прекращении Индией закупок российской нефти, однако СМИ сообщили, что речь идет лишь о запасном варианте на случай, если российская нефть станет недоступной.

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