Авторы отмечают, что использование такой противотанковой мины решает для оккупантов сразу несколько задач.

Российские оккупанты начали устанавливать на барражирующие боеприпасы "Ланцет" противотанковые мины ПТМ-3. Об этом сообщает телеграм-канал "VD:Розвідка Ворога".

"ПТМ-3 – серийная мина весом около 4,9 кг с кумулятивным зарядом, способным поражать до 60 мм брони в нижней или бортовой проекции", – сказано в сообщении.

Авторы отмечают, что использование такой противотанковой мины решает для оккупантов сразу несколько задач. В частности, снижается цена и упрощается производство "Ланцета". Мину интегрируют в дрон без сложной сборки.

"Во-вторых, повышается надежность поражения – готовый боеприпас штатно рассчитан на борьбу с бронетехникой. В-третьих, устраняет производственные риски: серийный инженерный боеприпас легче поставлять на поток. С учетом того, что система распознавания целей и автонаведение у "Ланцетов" уже есть, неплохой апгрейд под начало осенне-зимней кампании намечается", – добавили авторы телеграм-канала.

Также было опубликовано видео с новыми изменениями для "Ланцета":

Атаки дронами по Украине: другие новости

Военный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский рассказал, что россияне наращивают количество пусковых площадок, чтобы проводить более массовые атаки дронами по Украине. В том числе враг начал восстанавливать инфраструктуру Донецкого аэропорта.

Ранее украинский военный с позывным "Алекс" опубликовал пост, в котором заявил, что россияне буквально "засыпают" прифронтовые города ударными дронами. Противник в несколько раз увеличил количество ударов по Краматорску и Славянску. Кроме того, "Шахеды" появились в у подразделений оккупантов, находящихся непосредственно в зоне боевых действий.

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