Оккупанты уже готовятся к введению американских санкций.

Российская Служба внешней разведки обвинила страны НАТО в подготовке к массовой облаве на теневой флот Российской Федерации.

По утверждению оккупантов, Великобритания якобы готовит резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами, который станет поводом для масштабной операции. Речь идет о "большой диверсии", последствия которой, по их версии, позволят объявить транспортировку российской нефти угрозой для международного судоходства:

"Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия. В крайнем случае речь может идти о задержании любых "подозрительных" судов в международных водах и их конвоировании в порты государств НАТО".

У Лондона якобы есть два сценария, которые должны выполнить "украинские силовики", чтобы скрыть причастность Британии:

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Инсценировать аварию танкера в одном из узких проходов морских путей (например, в проливе). По мнению россиян, разлив нефтепродуктов и перекрытие фарватера позволит Альянсу создать прецедент чрезвычайной проверки судна на соответствие требованиям безопасности мореплавания и экологическим нормам. Организовать поджог танкера во время его загрузки в порту "дружественной" россиянам страны. Пожар нанесет значительный ущерб портовой инфраструктуре, распространится на другие суда и потребует проведения международного расследования.

Российская разведка уверяет, что это "используют" для давления на администрацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, чтобы тот ввел жесткие вторичные санкции против стран, которые покупают российские энергоресурсы.

Как известно, Москва неоднократно лживо обвиняла Украину и государства Североатлантического Альянса в подготовке или осуществлении различных операций. Например, они распространяли фейки о том, что украинцы готовятся применить "грязную бомбу", обвинив в этом армию РФ.

А кремлевский правитель Путин заявлял, что Великобритания якобы отправляла "украинских диверсантов" для повреждения российской атомной электростанции.

Теневой флот РФ

Теневой флот России - это сотни танкеров, которые используются для обхода санкций и транспортировки нефти и нефтепродуктов, скрывая их происхождение.

Эти суда часто меняют названия, флаги, владельцев и отключают системы автоматической идентификации. Многие из них осуществляют перегрузку "судно-в-судно" в открытом море, иногда в экологически опасных условиях.

По оценкам, около 70% экспорта сырой нефти из России может обеспечивать именно такой флот, а его количество составляет от 300 до 600 судов.

Большинство танкеров старые, не проходят надлежащей инспекции и часто не имеют адекватного страхового покрытия, что повышает риски аварий и разливов. Это создает угрозу безопасности судоходства и экологии.

Запад реагирует активными мерами: ЕС, Великобритания, США, Австралия и другие государства ввели санкции против сотен таких судов, усилили проверки страховок и начали вызывать их к инспекциям при проходе через стратегические районы.

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