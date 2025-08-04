Пока что замысел противника непонятен, говорит специалист.

Оккупанты начали крепить на ударные дроны типа "Шахед" кассеты с противотанковыми минами. Об этом сообщил специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем телеграм-канале.

"К сожалению, у нас новая проблема. Сегодня сразу по нескольким регионам были зафиксированы "Шахеды", которые под крыльями несли по две кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3", – написал он.

По словам специалиста, эти мины имеют магнитный детонатор. Они реагируют на технику рядом.

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"Пока что замысел противника непонятен, что они хотят минировать и зачем. Может, это теракты на дорогах общего пользования, а может – попытка атаковать наше сельское хозяйство. Я прошу всех обращать внимание на такие предметы и при обнаружении не подъезжать к ним на машинах", – подчеркнул "Флеш".

Россияне устанавливают ПТМ-3 и на "Ланцеты"

Враг начал устанавливать противотанковые мины ПТМ-3 и на барражирующие боеприпасы "Ланцет". Эта мина весит примерно 4,9 кг и имеет кумулятивный заряд, который может поражать до 60 мм брони в нижней или бортовой проекции.

Утверждается, что такое нововведение решает сразу несколько проблем врага. В частности, повышается надежность поражения, поскольку готовый боеприпас штатно рассчитан на борьбу с бронетехникой.

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