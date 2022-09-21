Соответствующий указ уже подписан.

В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении.

По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Видео дня

При этом призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

По словам Путина, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно.

"Правительству, Минобороны мною уже были даны поручения в полном объеме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов "ЛНР" и "ДНР". Он должен быть таким же как у кадровых военных, включая медобеспечение, соцгарантии", - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес заявил, что в случае мобилизации в России потребуется несколько месяцев на экипировку и обучение новых солдат, прежде чем их отправят на войну в Украине.

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