Мобилизованных станет больше: Путин расширил список преступников для войны в Украине

В то же время есть лица, в отношении которых запрет по-прежнему действует.

Российский диктатор Владимир Путин подписал федеральный закон, который уточняет перечень статей УК РФ, наличие судимости или следствия, из-за которых нельзя подписать контракт с Минобороны и пойти воевать против Украины. Об этом сообщили российские СМИ.

Из перечня статей, которые помешали бы оккупантам отправиться на фронт, исключили следующие преступления:

преступления малой и средней тяжести;

отдельные преступления в сфере оборота оружия и взрывчатых веществ, нарушения правил безопасности, а также некоторые виды военных и транспортных преступлений.

В то же время под запретом на подписание контракта остаются лица с судимостью или находящиеся под следствием по статьям о педофилии, терроризме, государственной измене, шпионаже, диверсиях, экстремизм, вымогательство и ряд других тяжких преступлений против государства и общественной безопасности.

Видео дня

Соответствующий закон опубликован на сайте правовых актов и уже вступил в силу.

Мобилизация в РФ - последние новости

Ранее директор программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что Россия подготовила законодательную базу для мобилизации, но есть один недостаток. Он отметил, что основным признаком подготовки к возможной мобилизации осенью является реформирование организационно-мобилизационных структур российской армии.

"Они подготовили всё для того, чтобы "завтра" по команде этот поток принудительных добровольцев, или как их там называть, бросить в мясорубку. Но не реформирована сама система - полигоны, склады, которые должны обеспечить подготовку этого контингента. Она сейчас остается прежней, в размере 300-350 тысяч", - подчеркнул Лакийчук.

В то же время Newsweek писал, что мобилизация в РФ затянет войну, но не изменит ее исход. Эксперты считают, что главной проблемой российской армии сегодня является не нехватка людей, а качество личного состава.

"Если Путин решит вновь провести мобилизацию, это будет означать, что он признал: война идет по проигрышной траектории, но решил удвоить свои требования, а не смягчить их. Путин до сих пор избегал этого варианта, поскольку он сопряжен со значительными затратами и рисками. Это спровоцирует очередной массовый отток населения из страны и может разжечь внутренние беспорядки против все более непопулярной войны", - заявил заместитель директора по российской программе в Foundation for Defense of Democracies Джон Гарди.

Вас также могут заинтересовать новости: