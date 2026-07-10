Россия готовит армию дронов к 'большой войне' с НАТО, – Forbes

Российский фестиваль дронов "Дронница" в этом году будет посвящен подготовке к потенциальному конфликту с НАТО.

Россия все активнее готовит свои беспилотные силы к возможному масштабному конфликту с Западом. На это обратил внимание эксперт по российским беспилотникам и советник аналитических центров CNA и CNAS Сэмюэл Бендетт, комментируя программу ежегодного российского форума "Дронница", пишет Forbes.

Пятый фестиваль беспилотников, который состоится в августе этого года, пройдет под лозунгом подготовки к "великой войне с НАТО".

Мероприятие традиционно собирает операторов дронов, военных и производителей, которые демонстрируют новые технологии и обсуждают современную тактику применения беспилотных систем.

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""Дронница" дает понять, что такая потенциальная подготовка к конфликту будет обсуждаться в ходе мероприятия, призывая участников подготовиться внести свой вклад в достижение этой цели своими мыслями, идеями и технологиями", – отметил Бендетт.

Не угрозы, а планы

По словам эксперта, речь идет не о политических заявлениях или пропагандистских угрозах, а о техническом форуме, где анализируют опыт войны, ищут новые решения и изучают тактику противника.

По мнению автора материала, стремление Москвы объясняется тем, что война против Украины не принесла Кремлю быстрой победы, а президент РФ Владимир Путин нуждается в военном успехе для укрепления своих позиций внутри страны.

В статье также упоминается опыт войны в Афганистане, после которой возвращение ветеранов стало одним из факторов общественных перемен в Советском Союзе. Автор предполагает, что Кремль стремится избежать повторения подобного сценария после завершения нынешней войны.

Особое внимание уделено странам Балтии. По словам Бендетта, Россия в последние месяцы строит новые крупные военные базы вблизи этого региона, которые потенциально могут использоваться для размещения более 100 тысяч военнослужащих.

В то же время эксперт не утверждает, что нападение неизбежно, но считает, что подготовку к такому сценарию не стоит игнорировать.

На примере Ирана

Еще одним фактором, который, по мнению российских военных аналитиков, заслуживает внимания, стал конфликт между США и Ираном. Автор отмечает, что массовое применение беспилотников продемонстрировало возможность наносить удары даже по хорошо защищенным военным объектам, нанося значительный ущерб противнику.

В материале подчеркивается, что Россия уже располагает большими запасами ударных дронов Shahed и значительным количеством FPV-беспилотников, которые могут сыграть ключевую роль в будущих военных операциях.

В то же время Бендетт предполагает и другое объяснение тематики "Дронницы" этого года. По его словам, организаторы могут исходить из заявлений российского руководства о якобы готовящейся НАТО к войне с Россией, и поэтому считают необходимым готовиться к такому сценарию.

"Организаторы могут повторять обвинения Путина и российского правительства в подготовке НАТО к войне, и поэтому Россия должна быть готова к такой конфронтации", – пояснил эксперт.

Ожидается, что в ходе форума будут обсуждаться новые способы борьбы с западной бронетехникой, системами противовоздушной обороны и авиабазами, а также представлены новые разработки российской оборонной промышленности.

В заключение издание подчеркивает, что странам НАТО следует внимательно следить за развитием российских беспилотных технологий, укреплять собственный потенциал в сфере дронов и сохранять четкую позицию в отношении коллективной обороны Альянса.

Россия против НАТО – последние новости

Ранее экс-советник правительства Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр заявил, что Россия может нанести конвенциональный удар по одной из балтийских или скандинавских стран, но вопрос заключается в том, действительно ли она это сделает.

В то же время генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер предсказал, когда Россия нападет на НАТО. По его словам, РФ может атаковать НАТО в 2029 году или даже раньше.

"Различные показатели – наращивание вооружений, увеличение численности личного состава, экономические и политические события – сходятся в одной точке: 2029 год. Может ли это произойти раньше? Да. Поэтому нам, во-первых, необходима боеготовность "сегодня вечером"; во-вторых, расширенные возможности к 2029 году; и, в-третьих, технологическое превосходство к 2035 году", – отметил он.

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