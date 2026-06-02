Россия наращивает силы под Константиновкой и усиливает давление на оборону ВСУ, – Deep State

Бои за Константиновку продолжаются, а этот участок остается одним из самых напряжённых в Донецкой области.

Российские войска продолжают наращивать давление на Константиновском направлении, постепенно расширяя зону контроля вокруг города и создавая условия для дальнейшего проникновения в его пределы.

Согласно обновленным данным аналитиков Deep State, оккупанты активно продвигаются к югу от Ильиновки. Военные аналитики отмечают, что захват этого участка может существенно расширить возможности противника для переброски пехоты и проведения инфильтрационных действий в направлении Константиновки.

Ранее аналогичную роль для российских подразделений играл населенный пункт Бересток, где враг накапливал силы перед дальнейшим продвижением. Теперь дополнительные возможности для таких действий может обеспечить Ильиновка.

Видео дня

Параллельно оккупанты усиливают давление с восточной стороны города – в районах Ступочек и Предтечиного. Одной из ключевых целей противника называют Новодмитровку. В случае ее захвата российские войска получат дополнительный плацдарм для проникновения в северные районы Константиновки.

По оценкам военных, захват Ильиновки и Новодмитровки может создать угрозу для северной части города и затруднить сообщение между отдельными его районами.

Ситуацию дополнительно осложняют постоянные удары управляемыми авиабомбами. Украинские военные, которые держат оборону на этом направлении, сообщают о высокой активности российской авиации и непрерывных атаках штурмовых групп.

Одной из главных проблем защитников остается нехватка личного состава. По словам бойцов, нагрузка на подразделения продолжает расти на фоне интенсивных атак противника.

Также сообщается, что на уровне военного командования поднимается вопрос о пересмотре подходов к распределению пополнения между бригадами. По имеющейся информации, обсуждается сокращение практики формирования новых подразделений в пользу доукомплектования уже существующих боевых частей, которые принимают непосредственное участие в сдерживании российского наступления.

Ситуация на фронте – последние новости

Ранее аналитический мониторинговый проект DeepState сообщил, что армия РФ продвинулась в двух населенных пунктах Сумской общины вблизи границы. Речь идет о селах Проходы и Таратутино Краснопольской поселковой общины Сумского района.

Оккупанты в очередной раз солгали о захвате приграничного села Гранов в Харьковской области. Однако, как сообщил 14-й армейский корпус, село находится под контролем Вооруженных сил Украины, а захватчики распространили очередную порцию лжи.

Вас также могут заинтересовать новости: