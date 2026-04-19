Войска РФ имеют успех в районе двух населенных пунктов в Сумской области, - DeepState

Враг продвинулся вблизи двух сел Краснопольской поселковой общины.

За прошедшие суткироссийская армия продвинулась в двух населенных пунктах Сумской общины вблизи границы. Об этом сообщил украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

По словам аналитиков, речь идет о селах Проходы и Таратутино Краснопольской поселковой общины Сумского района.

"Враг продвинулся вблизи Проходов и Таратутино", – сообщили они.

Между тем в Генштабе заявили об обстрелах позиций наших войск и населенных пунктов, а также о штурмовых действиях противника на севере.

"На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиабомбу, осуществил 84 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых реактивными системами залпового огня. Зафиксировано две штурмовые атаки противника", – сообщил Генштаб.

Ситуация в Сумской области

Как сообщал ранее УНИАН, недавно российские войска продвинулись вблизи двух других населенных пунктов в Сумской области. Два дня назад аналитики DeepState зафиксировали продвижение оккупантов вблизи Новодмитровки и Степка.

Ранее в DeepState заявили, что враг расширяет буферную зону вдоль границы в Сумской области. По их словам, началом таких продвижений стало, в определенной степени, село Грабовское, а теперь продолжается наступление в районе Миропольского. 14 апреля аналитики отмечали, что вновь образованная площадь контроля и инфильтрации противника вдоль границы в Сумской области составляет около 150 кв. км.

Военный эксперт Иван Ступак объяснил, зачем россияне хотят создать в Украине буферные зоны. По его мнению, они делают это для того, чтобы расфокусировать Силы обороны, это касается и Сумской области. Чем больше для Вооруженных сил Украины будет таких вот пульсирующих, горячих точек, тем больше Генштаб растягивает свое внимание, вынужден реагировать, направлять туда дополнительные войска, дополнительные силы, дополнительную технику", - заявил он.

