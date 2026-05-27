В ВСУ отреагировали на ложь захватчиков об 'оккупации' приграничного села в Харьковской области

Российские оккупанты распространили новые выдумки об "успехах" на фронте.

Пограничное село Гранов в Харьковской области находитсяпод контролем Вооруженных сил Украины. Как сообщает 14-й армейский корпус в социальной сети Facebook, захватчики распространили очередную порцию лжи.

"Сообщения российских ресурсов о якобы захвате села Гранов Дергачевской общины Харьковской области военнослужащими Вооруженных сил РФ и "уничтожении" подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ не соответствуют действительности", – отмечается в публикации.

Как подчеркнули украинские защитники, подразделения Сил обороны Украины надежно удерживают обозначенные рубежи обороны, эффективно сдерживают наступательные действия противника и наносят ему ощутимые потери в личном составе и технике.

Также сказано, что все заявления оккупационных ресурсов об "обстрелах собственных подразделений", "успешных штурмах" и "близких боях" являются вымышленными элементами информационной кампании, цель которой – скрыть российские провалы, деморализовать украинское общество и создать очередную "победу в кредит".

"Село Гранов находится под контролем Вооруженных Сил Украины", – констатировали в сообщении.

Другая дезинформация от россиян

Как сообщал УНИАН, ранее в социальных сетях россияне распространили фейковый видеосюжет с утверждениями, что якобы в кабинете президента Украины Владимира Зеленского заметили украденную картину Поля Сезанна.

