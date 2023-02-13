При этом на складах врага есть еще более 15 тыс. единиц техники, начиная от "Т-62" и до "Т-34".

Российские оккупанты потеряли на войне против Украины почти весь парк новейших боевых танков, заменить их на качественные не удастся.

"Российская Федерация потеряла более 3 тыс. 200 танков в этой войне... К началу этой войны танковый штатный потенциал составлял в пределах 3 тыс. 400 машин. Таким образом, почти получаем до 100% того, что они имели в начале. Имеют ли они замену на эти танки, в части качественных машин? Не имеют и не будут иметь", - сказал военный эксперт Петр Черник в эфире информационного телемарафона.

Эксперт отметил, что линия производства, выпускавшая в РФ танки "Т-72", деградировала еще в 1998 году. Поэтому россияне могут производить только в пределах 50-70 танков в год модель различных модификаций "Т-90".

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"Вместе с тем на складах, начиная от "Т-62" и аж до "Т-34", есть еще более 15 тысяч единиц техники. Это невероятно много. Конечно, все будет двигаться по методу "каннибализма": из 3-4 танков лепят один более-менее боеспособный. Является ли это полноценной машиной в понимании качества? Нет конечно, но это все же оружие", - добавил эксперт.

Потери РФ в войне против Украины

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля 2022 года, ориентировочные потери противника в танковом потенциале составили 3 тыс. 283 единицы.

По данным нидерландского OSINT-проекта Oryx, только за три дня наступления под Угледаром и Авдеевкой российские захватчики потеряли по меньшей мере 103 единицы военной техники. Среди потерь 36 боевых танков.

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