За минувшие сутки, 12 февраля, украинские воины ликвидировали еще 560 российских оккупантов, осмелившихся воевать против Украины.
Таким образом, общие потери российских захватчиков с 24 февраля 2022 года достигли примерно 138340 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также по состоянию на 13 февраля 2023 года на украинской земле уничтожена целая куча российской военной техники. В частности:
☠️ танков - 3283 единицы (+3 за минувшие сутки);
☠️ боевых бронированных машин - 6492 (+4 за сутки);
☠️ артиллерийских систем - 2290 (+3);
☠️ реактивных систем залпового огня - 465;
☠️ средств противовоздушной обороны - 234;
☠️ самолетов - 296;
☠️ вертолетов - 286;
☠️ беспилотников оперативно-тактического уровня - 2007;
☠️ крылатых ракет - 857;
☠️ кораблей/катеров - 18;
☠️ автомобильной техники и автоцистерн - 5150 (+2);
☠️ специальной техники - 217 единиц.
В Генштабе также добавили, что окончательные потери российских захватчиков на украинской земле уточняются.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, в последние дни украинские воины активно уничтожали российских оккупантов. В частности, хорошие "урожаи" из мертвых россиян собирали на Бахмутском, Угледарском направлениях.
Так, на Угледарском направлении была разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты ВС РФ. Российские войска теряли от 150 до 300 морских пехотинцев за день под Угледаром.
По данным нидерландского OSINT-проекта Oryx, только за три дня наступления под Угледаром и Авдеевкой российские захватчики потеряли по меньшей мере 103 единицы военной техники. Среди потерь 36 боевых танков. Потери РФ под Угледаром и Бахмутом подтверждает британская разведка. Результаты таких штурмов для РФ были минимальными.
В сегодняшней утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины за прошедшие сутки нанесли 8 авиаударов по районам сосредоточения оккупантов также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также отбили вражеские атаки в районные Кременной, Бахмута и еще 8 населенных пунктов.