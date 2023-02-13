Кроме сотен оккупантов украинские защитники уничтожили вражеские танки, боевые бронированные машины и артиллерийские системы.

За минувшие сутки, 12 февраля, украинские воины ликвидировали еще 560 российских оккупантов, осмелившихся воевать против Украины.

Таким образом, общие потери российских захватчиков с 24 февраля 2022 года достигли примерно 138340 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также по состоянию на 13 февраля 2023 года на украинской земле уничтожена целая куча российской военной техники. В частности:

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☠️ танков - 3283 единицы (+3 за минувшие сутки);

☠️ боевых бронированных машин - 6492 (+4 за сутки);

☠️ артиллерийских систем - 2290 (+3);

☠️ реактивных систем залпового огня - 465;

☠️ средств противовоздушной обороны - 234;

☠️ самолетов - 296;

☠️ вертолетов - 286;

☠️ беспилотников оперативно-тактического уровня - 2007;

☠️ крылатых ракет - 857;

☠️ кораблей/катеров - 18;

☠️ автомобильной техники и автоцистерн - 5150 (+2);

☠️ специальной техники - 217 единиц.

В Генштабе также добавили, что окончательные потери российских захватчиков на украинской земле уточняются.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в последние дни украинские воины активно уничтожали российских оккупантов. В частности, хорошие "урожаи" из мертвых россиян собирали на Бахмутском, Угледарском направлениях.

Так, на Угледарском направлении была разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты ВС РФ. Российские войска теряли от 150 до 300 морских пехотинцев за день под Угледаром.

По данным нидерландского OSINT-проекта Oryx, только за три дня наступления под Угледаром и Авдеевкой российские захватчики потеряли по меньшей мере 103 единицы военной техники. Среди потерь 36 боевых танков. Потери РФ под Угледаром и Бахмутом подтверждает британская разведка. Результаты таких штурмов для РФ были минимальными.

В сегодняшней утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины за прошедшие сутки нанесли 8 авиаударов по районам сосредоточения оккупантов также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также отбили вражеские атаки в районные Кременной, Бахмута и еще 8 населенных пунктов.

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