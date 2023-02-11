Среди потерь по меньшей мере 36 боевых танков.

Только за три дня наступления под Угледаром и Авдеевкой российские захватчики потеряли минимум 103 единицы военной техники. Среди потерь 36 боевых танков.

Как сообщает нидерландский OSINT-проект Oryx, речь идет о потерях оккупантов 8-10 февраля. Впечатляющее количество потерянной техники свидетельствует о неудачных штурмах оккупантов вблизи этих населенных пунктов.

В то же время украинские Силы обороны за это время потеряли 20 единиц техники, в том числе 2 танка. Соотношение российских и украинских потерь к вечеру 10 февраля составило около 5:1, общее соотношение потерь - 9189 и 2941, или 3,12:1.

Видео дня

Аналитики формировали отчет о потерях на основе подтвержденных на фото или видео транспортных средств и техники. Очевидно, реальное количество "минуснутой" техники противника выше.

Потери оккупантов в Украине

По данным Генштаба ВСУ на утро 10 февраля, общие боевые потери оккупационных войск РФ с начала полномасштабного вторжения составили около 135,7 тысячи человек. Также агрессор потерял 3258 танков, 2251 артиллерийскую систему, 6471 боевую бронированную машину, около 600 самолетов и вертолетов.

По данным британской разведки, в последние недели российские оккупанты понесли особо тяжелые потери в районе Бахмута и Угледара. При этом успех у них был незначительным.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявлял, что по состоянию на 10 февраля 2023 года Россия потеряла практически все свои танки, которые были задействованы при вторжении 24 февраля. Сейчас враг воюет тем, что удалось поднять со складов и отправить на фронт.

По данным Пентагона, в войне против Украины Россия потеряла около половины своих танков, вследствие чего технические возможности страны-агрессора значительно ухудшились.

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