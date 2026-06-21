'Непробиваемый щит' Москвы треснул: в DW раскрыли, как украинские дроны обошли российскую ПВО

Главной проблемой для РФ становится сочетание массированных атак украинских дронов, нехватки ресурсов и ослабления многоуровневой системы защиты.

Массированная атака украинских беспилотников на Москву 18 июня вновь привлекла внимание к состоянию российской противовоздушной обороны. Несмотря на заявления Кремля об эффективной работе ПВО, эксперты указывают на ряд проблем, которые все чаще позволяют украинским дронам достигать важных целей на территории России, пишет DW.

В частности, в ходе атаки был поражен крупный нефтеперерабатывающий завод, обеспечивающий около 40% потребностей Московского региона в топливе. Также сообщалось о временной приостановке работы одного из крупнейших российских аэропортов.

Российский военный аналитик и основатель группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев призывает не спешить с выводами о полном провале российской противовоздушной обороны.

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"Такое впечатление складывается у неспециалистов, которые видят, как ракета пролетает мимо беспилотника, не попав в него", – пояснил он.

По словам эксперта, российским силам ПВО удалось перехватить более 90% беспилотников, атаковавших Москву. В то же время даже несколько дронов, прорвавшихся через оборону, смогли нанести заметный ущерб.

По мнению Левиева, главной проблемой становится не качество средств ПВО, а масштабы атак:

"Массовые атаки дронов требуют большего количества оборудования, чем может обеспечить любая отрасль".

Украинские беспилотники стали гораздо более сложной целью

Украинский авиационный эксперт и бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский считает, что успехи украинских дронов объясняются не только их количеством, но и технологическим прогрессом.

По его словам, российские комплексы, в частности "Панцирь-С1", создавались прежде всего для борьбы с крылатыми ракетами и крупными воздушными целями.

"Они были откалиброваны против металлических целей с высоким уровнем отражения радиолокационного поля, но современные дроны часто изготавливаются из композитных материалов, таких как пластик или фанера", – пояснил эксперт.

Из-за этого часть беспилотников становится значительно менее заметной для радаров.

Кроме того, по словам Храпчинского, украинские дроны дальнего радиуса действия научились прокладывать сложные маршруты полета и обходить районы возможного перехвата.

Россия ослабила собственную систему защиты

Еще одним фактором эксперты называют передислокацию российских систем ПВО на оккупированные территории Украины. По словам Храпчинского, ранее оборона Москвы была многоуровневой и состояла из нескольких эшелонов защиты.

"Передислокация России привела к распаду некогда многослойной системы противовоздушной обороны, и теперь она представляет собой скорее лоскутную конструкцию", – отметил он.

Дополнительной проблемой может стать дефицит дальнобойных зенитных комплексов С-300. По информации американских СМИ со ссылкой на украинские источники, Россия сталкивается с трудностями в восстановлении запасов таких систем из-за санкций и нехватки комплектующих.

Храпчинский также связывает это с активным использованием ракет С-300 для ударов по украинским городам:

"Россия попала в ловушку той самой "математики войны", которую она когда-то пыталась навязать".

Эксперты обращают внимание и на географический фактор. По словам Левиева, создать сплошной защитный купол над всей территорией России практически невозможно из-за ее огромных размеров.

Отдельной проблемой для ПВО является сама Москва. Плотная городская застройка и большое количество высотных зданий создают дополнительные трудности для обнаружения малогабаритных целей.

"Чем плотнее застройка, особенно многоэтажными зданиями, тем легче дронам скрыться от радаров за зданиями", – пояснил Левиев.

Кремль пытается преуменьшить значение атаки

После удара по Москве российские власти заявили, что система противовоздушной обороны сработала эффективно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что удары по Украине будут продолжаться и в дальнейшем.

В то же время Левиев считает, что атаки украинских дронов имеют не только военный, но и политический эффект. Он говорит:

"В военном плане удары беспилотников мало что изменили. Это скорее политические удары, способ повлиять на общественное мнение".

По его мнению, особое значение такие атаки приобретают в преддверии выборов в Государственную думу России, которые должны состояться в сентябре.

Атаки дронов по России – последние новости

Как сообщал УНИАН, несмотря на успешные атаки украинских беспилотников по территории России, именно баллистические ракеты могут стать фактором, который заставит Кремль пересмотреть свои военные цели и согласиться на реальные переговоры.

NYT пишет, что последняя массированная атака украинских беспилотников на Москву свидетельствует о том, что Украина теперь способна отвечать России ее же методами, отметили журналисты. Но, по их словам, каким бы эффективным ни был украинский арсенал дронов, Украине до сих пор не хватает оружия, которое давно является основой самых разрушительных воздушных атак, – баллистических ракет.

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