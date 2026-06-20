Не только дроны: что ещё нужно Украине, чтобы по-настоящему переломить ход войны, - NYT

Украина теперь способна отвечать России её же методами, но всё же не в полной мере, подчеркнули журналисты.

Несмотря на успешные атаки украинских беспилотников на территорию России, именно баллистические ракеты могут стать фактором, который заставит Кремль пересмотреть свои военные цели и согласиться на реальные переговоры. Об этом говорится в материале The New York Times.

Последняя массированная атака украинских беспилотников на Москву свидетельствует о том, что Украина теперь способна отвечать России её же методами, отметили журналисты. Но, по их словам, каким бы эффективным ни был украинский арсенал дронов, Украине до сих пор не хватает оружия, которое давно является основой самых разрушительных воздушных атак, – баллистических ракет.

Издание пояснило, что такие ракеты несут сотни килограммов взрывчатки, что во много раз больше, чем дроны, а их скорость затрудняет их перехват. Это позволяет наносить значительно больший ущерб, чем беспилотники.

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В статье отмечается, что именно воздушная война России против украинских городов с использованием баллистических ракет стала главным источником военного давления на Украину, ведь армия РФ в основном очень мало продвигается на поле боя.

Украина работает над собственной баллистической программой

Осознавая этот недостаток, украинские чиновники в последние недели заявляют, что страна активно работает над созданием собственных баллистических ракет.

"Украинский баллистический потенциал коренным образом изменит характер этой войны. Мы не преувеличиваем ожидания, но можем сказать, что украинские баллистические ракеты будут созданы и будут применяться против России", – заявил на этой неделе министр обороны Украины Михаил Федоров.

В то же время эксперты в области обороны предупреждают, что разработка баллистических ракет – гораздо более сложная задача, чем производство дронов.

"Украина все еще отстает в технологической сфере, и для создания таких систем внутри страны понадобится время. Много времени. Много ресурсов", – сказала эксперт по вопросам обороны Канадского института глобальных дел Елена Крыжановская.

Впрочем, как отметило издание, украинские оборонные компании продолжают работу. Одна из них, Fire Point Rocket Technology, создавшая множество ударных беспилотников, наносящих удары по России, заявила, что разрабатывает две баллистические ракеты. Несколько других украинских компаний объявили о партнерстве с европейскими производителями, что, вероятно, является попыткой получить доступ к западным технологиям для ускорения украинской ракетной программы.

Исполнительный директор Национальной ассоциации украинских оборонных предприятий Сергей Гончаров заявил, что Украина не стремится создать самые современные в мире баллистические ракеты, а хочет получить вариант, который можно будет производить быстро и относительно недорого.

Советское наследие и утраченный потенциал

Журналисты напомнили, что Украина начинает не с нуля, ведь в советские времена страна была важной промышленной базой для ракетных систем. Город Днепр долгое время даже называли "ракетным городом" из-за предприятий, которые разрабатывали ракеты. Впрочем, после распада Советского Союза значительная часть этого оборонного потенциала была законсервирована.

По словам Гончарова, страна быстро исчерпала свои ограниченные запасы баллистических ракет советского производства "Точка", а единственная государственная программа создания новой баллистической ракеты – 1КР1 "Сапсан" – годами затягивалась без конкретных результатов.

Чтобы компенсировать этот недостаток, Украина обращалась к партнерам с просьбой предоставить баллистические ракеты. США передали Украине баллистические ракеты малой дальности Army Tactical Missile Systems (ATACMS). Однако Киев получил лишь ограниченное количество этих ракет, к тому же иногда сталкивался с ограничениями на их использование против России из-за опасений Вашингтона по поводу эскалации.

Россия усилила удары баллистическими ракетами

Между тем Россия существенно увеличила производство собственных баллистических ракет, что привело к атакам, масштаб которых ежемесячно возрастал, сообщило издание. По данным Воздушных сил Украины, проанализированным NYT, в этом году Россия запускала в среднем 74 баллистические ракеты ежемесячно, и примерно две трети из них прорывали украинскую ПВО. В 2023 году средний показатель составлял всего шесть ракет в месяц. В 2024 году он вырос до 28, а в 2025-м – до 49.

Дроны стали первым этапом

"Все эти события заставили Украину искать собственные решения этих проблем", – сказала Крыжановская.

Первым таким ответом стала разработка беспилотников, способных пролетать сотни километров и наносить удары в глубине территории России. Эти дроны использовались для атак на нефтяные объекты – главный источник доходов Кремля для ведения войны, в частности во время атаки на Москву в четверг.

Они также поражали предприятия, производящие компоненты для тех самых баллистических ракет, которыми Россия обстреливает Украину. Гончаров охарактеризовал эту стратегию как "стрелять в лучника, а не в стрелу".

Но украинские чиновники давно признают: чтобы нанести серьёзный ущерб и, возможно, изменить политические расчёты России, Украине нужно перейти к баллистическим ракетам.

Наиболее перспективным издание называет проект компании Fire Point по созданию баллистической ракеты малой дальности FP-7 и дальнобойной версии FP-9. Обе модели были представлены на крупной оборонной выставке в Париже на этой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг сообщил западным лидерам, что компания движется к серийному производству.

Владелец Fire Point Денис Штилерман заявил в интервью The Times в Париже в пятницу, что FP-7 "полностью готова", а испытательный запуск FP-9 ожидается этим летом.

"Не те результаты, которые Украина хотела бы получить"

Однако насколько эффективными будут эти системы, пока остается вопросом.

Fire Point также производит крылатые ракеты, и опыт компании с этими видами вооружений, которые начали применяться в бою в прошлом году, требует осторожности, отметила Крыжановская.

По её словам, ракеты продемонстрировали "низкую эффективность", возможно, из-за проблем с точностью.

"Результаты, которые мы видим, – это не те результаты, которые Украина хотела бы получить", – добавила она.

Чтобы повысить технологический уровень своего вооружения, Fire Point и другие компании недавно подписали соглашения о сотрудничестве с крупными европейскими производителями оружия. Это может дать им доступ к современным технологиям, в частности к системам наведения, которые помогают обнаруживать цели.

Возможные последствия

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Украина создаст ракетную программу, которая "действительно будет представлять угрозу для Москвы и крупных российских городов", президент РФ Владимир Путин будет вынужден "сделать следующий шаг". Вопрос лишь в том, каким будет этот следующий шаг.

"Единственный нерешенный вопрос нашей войны – долетят ли баллистические ракеты Fire Point до Москвы, и если да, то решится ли Путин применить ядерное оружие", – сказал Кулеба.

Украинская баллистика

Как сообщал ранее УНИАН, министр обороны Михаил Федоров заявлял, что появление украинской баллистики изменит статус Украины в мире. "Мы уже его много раз меняли. Это вообще другая лига. Поэтому я не хочу, с одной стороны, завышать ожидания, а с другой – подсказывать нашему врагу что-то", – сказал министр.

По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, украинская баллистика даже сможет уничтожить Крымский мост, ведь российская ПВО в районе Керчи не сможет ее сбивать. "Там нет А-135. Это в районе Москвы развернута противобаллистическая система, в основном против межконтинентальных баллистических ракет, система А-135. Она уже наполовину разрушена", – сказал он.

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