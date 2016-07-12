Россия на сегодняшний день не готовит масштабное наступление на Донбассе - ИС

Об этом заявил координатор группы "Информационный сопротивление", народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, передает 5 канал.

"Эскалация, действительно, наблюдается, но мы не видим пока, чтобы был какой-то массовый ввод российских подразделений на Донбасс, то есть в целом их количество, как минимум с прошлого года, остается неизменным. То есть если заводят новые подразделения, другие выводят, идет ротация", – отметил он.

Со слов координатора группы ИС, техника, которая заводится из РФ, идет на доукомплектование подразделений российско-оккупационных войск.

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"И техника и боеприпасы, которые поступают постоянно из России, мы стараемся отслеживать их дальнейшие пути перемещения, и речь идет в основном о доукомплектации подразделений российских войск оружием, которое выходит из строя и по причине саботажа со стороны боевиков, по причине халатного отношения, неправильной эксплуатации и, конечно, в результате боевых действий", – отметил Тымчук.

"То есть на данный момент мы не можем сказать, что россияне замышляют какое-то масштабное наступление", – подчеркнул он.

Ранее Управление по координации гуманитарных вопросов заявляло, что ситуация на Донбассе имеет тренд к ухудшению, поскольку стороны конфликта пытаются отвоевать территории буферной зоны, таким образом приближаясь друг к другу в течение двух последних недель.