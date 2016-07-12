Расстояние между украинскими военными и боевиками на Донбассе сократилось в несколько раз - отчет

Об этом организация сообщает в своем отчете за июнь, передает ТСН.

В Управлении отмечают, что ситуация имеет тренд к ухудшению, поскольку стороны конфликта пытаются отвоевать территории буферной зоны, таким образом приближаясь друг к другу в течение двух последних недель.

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"Расстояние между противниками в Станице Луганской и Зайцево уменьшилось до 300 и 500 м с 1,5 и 2 км соответственно", - говорится в отчете.

Также в ООН отметили, что значительно возросло число жертв среди гражданского населения региона. В июне зафиксировано рекордное количество жертв с августа 2015 года. Среди них есть и пострадавшие от запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Ранее в АП заявили, что за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения.