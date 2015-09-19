"ДНР" начала регистрировать документы для участия в "местных выборах"

По сообщению самозваной центральной избирательной комиссии "ДНР", документы будут принимать до 22 сентября, передает "Крым.Реалии".

Ранее в этой «комиссии» уже заявляли, что точное количество жителей и потенциальных избирателей на оккупированной части Донецкой области, где действует эта группировка, неизвестно, поэтому всех желающих «проголосовать» будут руками вписывать в дополнительные списки.

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Кроме того, там заявили, что до сих пор не знают ни бюджета этих «выборов», ни количества «бюллетеней» для них, ни даже точного количества участков и членов комиссий.

Как сообщал УНИАН, "местные выборы" в так называемой "ДНР", которые пройдут по "законам" боевиков, будут проведены в несколько этапов. Согласно "указу" главаря террористов, на первом этапе, который пройдет 18 октября, будут выбирать глав городских и районных администраций. Следующие этапы так называемых выборов "предусматривают избрание руководителей всех других уровней".