"Местные выборы" в "ДНР" пройдут по "законам" боевиков и завершатся только в 2016 году

Как сообщает сайт сепаратистов со ссылкой на главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, "выборы" будут проводить в несколько этапов из-за "нехватки бюджетных средств и необходимости в первоочередном порядке восстановления объектов социальной сферы, промышленности, а также обеспечения населения социальными выплатами, пенсиями и пособиями".

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Согласно "указу" главаря террористов, на первом этапе, который пройдет 18 октября будут выбирать глав городских и районных администраций.

"В частности, будут выбираться руководители Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского, Тельмановского районов, городов Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Донецк, Енакиево, Ждановка, Кировское, Макеевка, Снежное, Торез, Харцызск, Шахтерск и Ясиноватая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующие этапы так называемых выборов "предполагают избрание руководителей всех остальных уровней".

"Полностью завершить избирательный процесс местного уровня мы планируем в первом полугодии 2016 года", - цитирует сепаратистское издание Захарченко.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что боевики готовы провести местные выборы на основе украинского законодательства и при участии наблюдателей ОБСЕ, но для этого необходимы прямые консультации между Киевом, Донецком и Луганском.