Секатор подождёт: 6 растений, которые ни в коем случае нельзя обрезать в марте

Правильное время обрезки - один из ключевых факторов пышного и здорового сада. Иногда лучше немного подождать с секатором, чтобы сохранить будущую красоту растений.

Обрезка - важная часть ухода за садом. Она помогает растениям расти здоровыми, сохранять форму и предотвращает распространение болезней. Однако проводить её нужно в правильное время. Как говорится на сайте Марты Стюарт, слишком ранняя весенняя обрезка может привести к потере будущих цветов. Уже к марту многие растения сформировали цветочные почки, поэтому их удаление секатором лишит сад весеннего цветения. Кроме того, некоторые растения служат укрытием и источником пищи для дикой природы в холодный период.

Садовод Деймон Абди, профессор ландшафтного садоводства Университета штата Луизиана, назвал растения, которые нельзя обрезать в марте.

Азалия

Эти ярко цветущие кустарники формируют бутоны заранее. Если обрезать их слишком рано, можно удалить будущие цветы. Серьёзную обрезку лучше проводить уже после окончания цветения.

Гортензия

Крупнолистная гортензия цветёт на так называемой "старой древесине", то есть на побегах прошлого года. Ранняя обрезка удалит цветочные почки, поэтому растение может вовсе не зацвести.

Дуболистная гортензия - этот вид также формирует цветы на прошлогодних побегах. Если обрезать куст в начале весны, можно лишиться будущего цветения.

Декоративные злаки

В холодных регионах их лучше не трогать до середины весны. Сухие стебли служат защитой и укрытием для мелких животных и насекомых в холодное время.

Сирень

Один из самых ранних весенних кустарников с ароматными соцветиями. Слишком ранняя обрезка уменьшает количество цветов.

Калина

Этот кустарник тоже цветёт на прошлогодних побегах. Поэтому обрезку лучше проводить только после окончания весеннего цветения.

