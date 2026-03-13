Звезда 'Дневников вампира' впервые стала мамой (фото)

Кэт Грэм также рассекретила имя ребенка.

Американская актриса Кэт Грэм, известная по роли Бонни в сериале "Дневники вампира", впервые стала мамой.

Радостной новостью она поделилась в своем Instagram и показала первые фото с новорожденным сыном.

"Добро пожаловать в этот мир, Просперо "Сперо" Найма Вуд", – подписала фото 36-летняя звездная мама.

Видео дня

К слову, актриса объявила о своей беременности в начале декабря 2025 года. Тогда она говорила о своем новом периоде жизни так:

"Мы с моим возлюбленным Брайантом рады объявить, что ожидаем мальчика. Это путешествие было наполнено столько радости, благодарности и любви. Мы чувствуем себя невероятно благословленными и не можем дождаться следующей главы".

Кэт Грэм и ее избранник Брайант Вуд поженились три года назад. Их свадебная церемония состоялась в Лос-Анджелесе.

Кстати, в 2024 году актриса посетила украинских детей в Будапеште. Ее визит был частью программы, организованной Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Она была направлена на поддержку детей, пострадавших в результате войны в Украине.

Напомним, ранее звезда Голливуда Дуэйн Джонсон обратился к украинским военным.

Вас также могут заинтересовать новости: