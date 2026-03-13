Под старинным замком в Англии нашли секретный ядерный бункер: что он скрывал

Точное местонахождение и состояние бункера оставались неизвестными до сих пор.

В Англии во время археологических раскопок в замке Скарборо обнаружили бетонный бункер времен холодной войны, который когда-то был секретным форпостом британской ядерной обороны. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что подземный объект, построенный для размещения волонтеров Королевского корпуса наблюдателей, задачей которых было отслеживать падение ядерных бомб на территории Великобритании, нашли на территории исторического памятника Северного Йоркшира.

Бункер является одним из 1500, которые были построены по всей стране в 1963-1964 годах и предназначены для обнаружения ядерных взрывов и защиты от атак.

"К важным объектам относились средства связи и двухъярусные кровати для 20 000 волонтеров Королевского корпуса наблюдателей, о которых мало кто знает. Этот конкретный бункер, судя по всему, был запечатан и похоронен в 1968 году", - рассказали в издании.

По информации English Heritage, его точное местонахождение и состояние оставались неизвестными до сих пор.

"Удивительно, что бункер времен холодной войны построен внутри замка Скарборо, но во многих смыслах это идеальное место: этот мыс был наблюдательным пунктом на протяжении тысячелетий, начиная с поселения бронзового века, римской сигнальной станции, средневекового замка, артиллерийской батареи времен Второй мировой войны и, наконец, бетонного бункера 1960-х годов, из которого наблюдали за Армагеддоном", - отметил руководитель коллекций English Heritage Кевин Бут.

В то же время директор Национального фонда наследия лотереи Англии Хелен Фезерстоун считает, что эта находка является "очень интересной".

