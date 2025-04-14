Очень важно правильно подготовиться к путешествию с малышом.

Путешествие с детьми – это всегда вызов, причем как для самих родителей и их детей, так и окружающих. Но также многие бывалые туристы уверены: чем раньше вы начнете приучать своих детей к поездкам, тем быстрее они к ним адаптируются, главное только правильно подготовиться к приключению.

Пара туристов из США Линдси Грейнджер и Колин Бойд, путешествующие по миру со своей 3-летней дочкой Кинсли, в разговоре с Business Insider рассказали об ошибках, которые они совершили на своем пути, а также предупредили, как их избежать.

Выбирайте правильную коляску

Когда журналистка Грейнджер и режиссер Бойд взяли Кинсли в Грецию в возрасте 2 лет, они не хотели таскать с собой большую коляску с комбинированным автокреслом, поэтому купили недорогую коляску-трость, с которой было бы удобнее гулять несколько дней. Но когда они добрались до Афин, то поняли, что легкая коляска-трость не подходит для такой местности.

Видео дня

"В Греции есть мощеные дороги. Это очень старое, красивое место, но наша дешевая коляска не выдержала этого", – поделился Бойд.

Грейнджер добавила, что в Греции у коляски сломались колеса, поэтому они выбросили ее в мусорный контейнер и купили коляску среднего класса.

"Когда мы вернулись домой, мы поняли, что ни один из вариантов, которые у нас были, не подходит для путешествий. Проведя массу исследований, мы остановились на покупке коляски Guava Roam. Эта коляска изменила для нас все", – продолжила она, пояснив, что такую коляску удобно складывать и она достаточно прочная, чтобы на нее можно было положиться в любой местности.

Настройте режим сна ребенка перед полетом

Грейнджер говорит, что важно скорректировать время сна малыша вечером накануне поездки, если хочется, чтобы он спал во время полета.

"Допустим, она легла спать в 7 вечера, а наш рейс в 5 утра – она уже отдохнула 8 часов, так что она полностью проснулась и готова к дню. Но если она ляжет спать немного позже, разбудить ее около 5 утра – это нарушить ее сон, поэтому она может снова заснуть и обеспечить мне спокойный полет", – пояснила мама.

Подготовьтесь к путешествию с молоком

По словам мамы-путешественницы, многие родители не знают, что они могут пронести молоко через проверку безопасности в аэропорту, путешествуя с младенцем, но раньше она делала это постоянно. Однако также родители должны быть готовы к тому, что если они везут молоко, им потребуется некоторое время, чтобы пройти проверку на безопасность, и планировать все соответствующим образом.

"Это процесс, когда они относят его в сторону и сканируют каждую бутылку. Поэтому, если вы не дадите себе достаточно времени, это может вызвать большой стресс", – рассказала она, отметив, что однажды они даже пропустили свой рейс из-за слишком длительной проверки.

Откажитесь от жилья с лестницами

Грэнджер и Бойд часто выбирали квартиры на Airbnb вместо отелей из-за большего пространства и удобств, например, таких как кухонная техника. Но они не всегда правильно выбирали апартаменты – лучше выбирать жилье с одним этажом, если путешествуете с маленькими детьми.

"Огромной ошибкой было бронирование жилья на Airbnb, которые нам нравились эстетически, но которые совсем не подходили для детей. В одном из домов, который мы арендовали в Хьюстоне, была очень высокая лестница, и мы просто не могли расслабиться", – пояснила женщина.

Арендуйте автомобиль с креслом для ребенка

Пара рассказывает, что аренда авто с детским креслом спасает их от многих проблем в путешесвиях – с одной стороны, это позволяет успеть больше, а, с другой, им не нужно брать в дорогу свое автокресло.

Оглядываясь на свою поездку в Грецию, Грейнджер и Бойд говорят, что там им следовало арендовать автомобиль.

"Греция была сложным путешествием, потому что там было много культурных достопримечательностей, которые можно увидеть, но которые находятся далеко. Мы ездили на паромах с острова на остров. У нас была бы гораздо более приятная поездка, если бы мы арендовали автомобиль", – отметила путешественница.

Тем временем, по ее словам, во время недавней поездки в Абу-Даби аренда автомобиля была дешевле и удобнее, чем поездки на Uber.

"Мы делали небольшие остановки, чтобы зайти в торговые центры и осмотреть небольшие достопримечательности, которые мы не планировали, когда у нас было свободное время", – добавила она.

Не забывайте планировать перерывы

Путешествуя с детьми, очень важно оставлять время на дополнительный отдых, особенно после длительных перелетов или переездов.

"Иногда я слишком сильно напрягаюсь, чтобы попытаться выполнить все дела, которые у меня были в голове, а она просто устает или страдает от смены часовых поясов. Поэтому я думаю, что важно планировать перерывы или, если вы путешествуете с кем-то, позволить ей провести время с другим взрослым", – отметила женщина.

Убедитесь, что ваши занятия подходят для детей

Когда Кинсли было 6 месяцев, Грейнджер и Бойд пожалели, что взяли ее на горячие источники в Сент-Люсии.

"Я очень хотела попробовать грязевые ванны с серой, которые, как говорят, очищают кожу. Но было слишком жарко", – рассказала мама-туристка.

В результате отцу пришлось все время просидеть с ребенком в тени.

Еще одна вещь, которую Грейнджер усвоила – стоит избегать стандартных экскурсий по городу, особенно в автобусе.

"Я думаю, дети слишком нервные, чтобы часами ехать в автобусе, просто слушая, как кто-то говорит по громкоговорителю, объясняя, что за окном. Я думаю, должно быть больше вариантов для взаимодействия", – пояснила она.

Вместо этого Бойд советует попробовать водные развлечения, подходящие для детей в любом возрасте.

"Пляж и любые развлечения на море или на лодке всегда работали. Она окунет ноги в океан, или мы пойдем плавать. Это всегда было хитом", – отметил мужчина.

Запланируйте день только для ребенка

Грейнджер рекомендует включить в свой маршрут день, который будет полностью посвящен вашему ребенку.

"Важно убедиться, что вы не просто вписываете своего ребенка в то, что хотите делать вы. Занимайтесь чем-то, что предназначено специально для него", – советует она.

Например, во время поездки в Абу-Даби Грейнджер и Бойд взяли Кинсли в SeaWorld, где она впервые покаталась на детских американских горках.

"Я думаю, она чувствовала себя по-настоящему удовлетворенной", – отметила мать.

Также Грейнджер добавила, что когда Кинсли знает, что ее день приближается, она становится спокойнее, когда они берут ее на менее захватывающие экскурсии, например, в музеи.

Как сообщал УНИАН, ранее платформа для бронирования путешествий Skyscanner назвала 10 лучших европейских городов для отдыха с детьми в 2025 году – каждый из них предлагает идеальное сочетание веселья, культуры и приключений.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.