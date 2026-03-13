На кону $1,4 миллиарда: 'Нафтогаз' окончательно победил в судебном споре с 'Газпромом'

Ранее международный арбитраж в Швейцарии постановил, что "Газпром" должен выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 1,37 миллиарда долларов.

Группа "Нафтогаз" одержала окончательную победу в судебном споре с российским "Газпромом" на сумму около 1,4 миллиарда долларов. Об этом сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.

"Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил жалобу "Газпрома" и оставил в силе решение арбитража от июня 2025 года, по которому россияне обязаны выплатить "Нафтогазу" более 1,4 млрд долларов задолженности за услуги по организации транспортировки газа, плюс проценты, а также судебные расходы", – написал председатель правления НАК "Нафтогаза".

Он отметил, что компания работает над принудительным взысканием задолженности с российской стороны. Параллельно продолжается ряд других судебных процессов против страны-агрессора с целью возмещения убытков.

Судебный спор с "Газпромом" - главные новости

В конце 2019 года было подписано соглашение о транспортировке газа через Украину сроком на пять лет. "Газпром" обязался оплачивать фиксированный объем транзита, даже если физически газа будет прокачано меньше.

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, транзит газа продолжался, хотя и в сокращенных объемах. Однако, по словам Корецкого, с мая 2022 года "Газпром" прекратил выплаты, нарушая контрактные обязательства по принципу "take or pay".

В сентябре 2022 года "Нафтогаз" обратился в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже. От "Газпрома" требовали оплаты за транзит природного газа через Украину, который российская компания не оплатила вовремя и полностью.

В прошлом году НАК "Нафтогаз Украины" одержала победу в арбитражном споре с российским "Газпромом". Рассмотрение дела проходило в Швейцарии.

