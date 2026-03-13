В 'ПриватБанке' снова вырос доллар: актуальный курс валют на пятницу

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 44,64 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 13 марта, вырос на 15 копеек и составляет 44,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 51,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,90 гривни, а евро - по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подорожал на 20 копеек - до 44,64 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался неизменным - 51,55 гривни.

Национальный банк Украины установил на 13 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 44,16 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 18 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 12 марта – 43,98 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,96 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 44,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,55 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,80 гривни за евро.

