Силы обороны продвинулись по трем направлениям фронта: подробности от ISW

В то же время продвижение россиян подтверждено на одном из участков, пишут аналитики.

Силы обороны продвинулись на Купянском направлении, на участке Константиновка-Дружковка и на западе Запорожской области. Между тем российская армия добилась успеха на Покровском направлении. Об этом свидетельствует анализ Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 12 марта россияне продолжали наступательные операции на Сумском направлении, но не продвинулись вперед. Атаки оккупантов зафиксированы, в частности, к юго-востоку от Глушково вблизи Борков и к северо-востоку от города Сумы вблизи Мирополья.

На севере Харьковской области в четверг российские войска тоже проводили наступательные операции, но и здесь ISW не заметил их продвижения. Попытки их наступления зафиксированы к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанских хуторов, Прилипки и Симиновки, а также в направлении Зибиного и Веселого.

Видео дня

В то же время российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали к югу от Графского. А украинский военный обозреватель Константин Машовец даже сообщил, что украинские войска фактически остановили продвижение российских войск на севере Харьковской области, "хотя подразделения российского 44-го армейского корпуса и 6-й общевойсковой армии продолжают попытки продвижения на юг вдоль восточного (левого) берега реки Северский Донец в направлении Графского (к юго-западу от Волчанска) и Симиновки (к югу от Волчанска)", говорится в отчете.

Купянское направление

Аналитики ISW подтвердили продвижение украинских войск на Купянском направлении. Они пишут, что хотя эксперт Машовец утверждает, что российские войска, вероятно, проникли на северо-восток и восток Купянска, в направлении восточной Кившаровки (к юго-востоку от Купянска) и в направлении Новоосинового (к юго-востоку от Купянска), однако, по оценке ISW, "эти события не свидетельствуют об изменении контроля над местностью или передним краем района боевых действий".

Константиновка-Дружковка

Также, по данным ISW, украинские силы недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка, а именно на южную окраину Константиновки. Об этом, как пишут аналитики, свидетельствуют геолокационные видеозаписи от 11 марта.

"Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 марта, показывают российского военнослужащего, действовавшего к юго-востоку от Константиновки во время, по оценкам ISW, российской попытки проникновения, которая на данный момент не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий", - говорится в отчете.

Покровское направление

В то же время ISW зафиксировал продвижение российских войск на Покровском направлении.

"Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 марта, показывают, что российские войска наносят удары по украинским позициям к югу от Белицкого, района, где, по предварительным данным российских источников, сохраняется присутствие российских войск", - пишут аналитики.

Запорожская область

Украинские войска недавно продвинулись на запад Запорожской области, утверждает ISW. В частности, геолокационные видеозаписи от 10 марта зафиксировали продвижение Сил обороны к юго-востоку от Новоданиловки.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, на Волчанском направлении российские дроны стали залетать гораздо глубже в тыл, и это затрудняет работу Сил обороны. По словам начальника группы взаимодействия со СМИ бригады "Форпост" Дмитрия Усова, попытки наступления врага на севере Харьковской области были остановлены, и сейчас он активно пытается влиять на логистику украинских войск.

Аналитики DeepState накануне сообщали, что оккупанты продвинулись на Донбассе, а именно в поселке Бересток Краматорского района и вблизи Федоровки Второй в Бахмутском районе.

Также, по данным DeepState, после захвата Гуляйполя россияне проникают уже вглубь территории по участку Железнодорожное-Староукраинка-Святопетровка Запорожской области. По словам аналитиков, противник использует возможности, которые формируются, в частности, из-за проблем в нашей обороне и, привлекая дополнительные ресурсы, давит на Гуляйпольском участке.

Вас также могут заинтересовать новости: