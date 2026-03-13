Европа готовится к новому энергетическому кризису, но денег все меньше, - Reuters

Из-за ограниченных финансовых возможностей новые программы поддержки населения будут более точечными.

Резкий рост цен на энергоносители, вызванный войной США и Израиля против Ирана, усиливает давление на правительства европейских стран, заставляя их искать способы поддержать домохозяйства и бизнес.

Как пишет Reuters, ограниченные возможности государственных финансов в некоторых крупных экономиках означают, что масштабы помощи могут быть меньше, чем после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Тогда правительства потратили сотни миллиардов евро на субсидии и другие программы поддержки.

Помня об энергетическом кризисе, который усугубил проблемы с ростом стоимости жизни и вызвал недовольство избирателей, страны уже начали реагировать на новый скачок цен. Среди первых шагов – рекордное высвобождение нефти из стратегических резервов. Франция, Греция и Польша ввели ограничения цен на топливо, контроль за маржой и скидки – меры, которые почти не требуют значительных бюджетных расходов. В Германии также рассматривают возможность регулирования цен на заправках. Однако правительства признают, что этого может быть недостаточно.

Видео дня

"Если перебои с поставками газа из Катара продлятся несколько недель и цены продолжат расти, правительства, вероятно, снова введут субсидии", – заявил ведущий аналитик S&P Global Ratings в регионе EMEA Фрэнк Хилл.

Страны осторожно относятся к новым расходам. Великобритания заявила, что еще рано замораживать акциз на топливо, а правительство Франции отвергло призывы оппозиции снизить НДС на бензин. В Италии рассматривают возможность использовать дополнительные поступления от НДС, вызванные высокими ценами, чтобы профинансировать снижение топливного акциза.

Ситуация также отличается от 2022 года: пандемия COVID-19 и предыдущий энергетический кризис привели к тому, что бюджетные дефициты в европейских странах остаются примерно на 3 процентных пункта выше, чем в 2019 году. В то же время экономический рост слабее, а расходы на обслуживание долга выросли. Кроме того, правительства уже увеличивают расходы на оборону.

Несмотря на то, что цены на нефть на этой неделе приближались к 120 долларам за баррель, почти до уровней 2022 года, ситуация на газовом рынке менее напряженная. Цены на газ выросли более чем на 50% с начала войны, но остаются примерно в шесть раз ниже рекорда в более чем 300 евро за мегаватт-час, зафиксированного во время предыдущего кризиса.

Аналитики отмечают, что из-за ограниченных финансовых возможностей новые программы поддержки, вероятно, будут более точечными. По оценкам Morgan Stanley, в 2022–2023 годах энергетическая поддержка в странах еврозоны составляла около 3,6% ВВП, тогда как теперь правительства могут позволить себе только примерно 0,3% ВВП в год, чтобы не нарушать бюджетные правила ЕС.

Одним из возможных источников финансирования могут стать налоги на сверхприбыли энергетических компаний, которые многие страны уже вводили во время предыдущего энергетического кризиса. В то же время эксперты предупреждают, что субсидии и ценовые ограничения могут повысить спрос на энергоносители и еще больше подтолкнуть цены вверх.

Энергетический кризис в мире из-за войны в Иране - главные новости

Война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший сбой поставок в истории мирового нефтяного рынка. Согласно отчету Международного энергетического агентства, поставки сырой нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив сократились с примерно 20 млн баррелей в сутки до войны до минимальных объемов сейчас.

Из-за резкого роста цен на нефть в результате конфликта на Ближнем Востоке правительства некоторых стран уже призывают граждан отказываться от использования автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: