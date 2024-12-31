Поездка на отдых с детьми может быть комфортной, если их к этому правильно подготовить.

Для многих людей путешествие с детьми часто является настоящим ночным кошмаром, причем речь идет как о своих собственных чадах, так и попутчиков.

Тем не менее, опрошенные изданием Condé Nast Traveler опытные родители-путешественники уверены, что поездка на отдых с детьми может быть комфортной, если их к этому правильно подготовить.

Вот несколько золотых советов для тех, кто собирается в отпуск с детьми:

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1. Путешествуйте рано и часто. Управляющий директор консалтинговой фирмы CornerSun Destination Marketing из Нью-Йорка Дэвид ДиГрегорио и его жена часто путешествовали до того, как завести детей. После появления на свет первой дочери Самары они не захотели отказоваться от своего хобби, так что малышке пришлось "приспосабливаться к нашему образу жизни так же, как нам придется приспосабливаться к ее образу жизни". Впервые девочка путешествовала в возрасте всего 10 недель, и именно благодаря этому, уверен Дэвид, она быстро привыкла к дороге.

"К тому времени, как ей исполнился год, она уже была чрезвычайно адаптивной и легко попадала в новые ситуации без жалоб... Это была идеальная тренировка для маленькой путешественницы, которой она стала", – делится опытом мужчина.

Сейчас девочке 11 лет и она уже побывала в десятках стран. ДиГрегорио считает, что раннее начало помогло ему научить свою дочь быть более непредвзятой и гибкой, а также сильно повысило ее уверенность в себе: "Самара понимает в основе то, чего не понимают многие американцы, путешествуя за границей, – что она иностранка и должна приспосабливаться, а не наоборот".

2. Путешествуйте налегке и покупайте за границей самое необходимое. Нет ничего хуже, чем пытаться одновременно усмотреть в поездке за детьми и кучей вещей.

3. Вовлекайте детей в исследование и планирование. Вечно спешащим родителям легко "таскать детей за собой, не посвящая их в то, что на самом деле происходит", – говорит живущая на Бали журналистка Кэтрин Ромейн, которая наоборот уверена, что чем больше дети знают, тем лучше они себя ведут.

"Говорите с детьми о предстоящем путешествии, даже если вы думаете, что они слишком малы, чтобы понять. Расскажите им, каково это – быть в самолете, какие звуки они услышат, что они увидят и что вы будете делать – например, "мы будем спать в самолете два раза, но в перерывах будем играть и есть три раза", – советует она.

В свою очередь преподавательница рисования из штата Нью-Джерси Мэрилин Лобос призывает свою 8-летнюю дочь Луну смотреть на карты вместе с ней, помогать составлять списки дел на случай дождя и так далее.

Вовлечение детей в процесс планирования особенно важно для подростков, поясняет сотрудник дипломатической службы из Вашингтона Крис Бергауст, у которого четверо детей: "Ваши подростки оценят возможность высказаться, будут более вовлечены в процесс и будут менее склонны ворчать".

4. Рассмотрите комбинированную поездку. Соучредитель лондонского туристического агентства класса люкс Black Tomato Том Марчант недавно взял своих двух дочерей, 6-летнюю Минни и 3,5-летнюю Коко, в их первую поездку в несколько пунктов назначения. Хотя Исландия и Марокко могут показаться странным сочетанием, Марчант нашел это и захватывающим, и полезным – как способ показать своим дочерям "две совершенно разные культуры, образ жизни, среду и топографию в одной поездке, при этом соблюдая правильный баланс приключений и отдыха".

5. Берите в дорогу обучающие игры. Этом могут быть как планшеты для рисования, так и гаджеты, на которые перед поездкой можно загрузить видео или игры для просмотра офлайн. Таким образом детей можно будеть занять чем-то во время долгого ожидания или отвлечь от неприятных переживаний.

6. Воспользуйтесь VIP-обслуживанием. В некоторых аэропортах этом могут быть крытые игровые площадки, в других – отдельные линии безопасности и стойки регистрации для семей.

При этом ДиГрегорио рекомендует бронировать дневные номера в отеле или зале ожидания аэропорта для длительных остановок, а также заказывать прямой трансфер в отель.

7. Всегда имейте еду под рукой. Закуски в самолете – это само собой разумеющееся, но кормить детей – это работа 24/7. "Дети просыпаются и ждут завтрака, так что будьте готовы", – говорит основатель и генеральный директор маркетинговой фирмы CampStories из Колорадо и отец трех мальчиков Кэмпбелл Леви. "Во многих отелях есть большие холодильники, которые можно поставить в номер – позвоните заранее и попросите об этом", – советует он, отмечая, что также можно попросить, чтобы в них были простые ингредиенты, например, молоко.

8. Запланируйте день отдыха, чтобы расслабиться. "Каким бы путешествие ни было утомительным для взрослых, смена часовых поясов может оказаться особенно дезориентирующей для самых маленьких", – говорит Марчант. Его лучшая стратегия борьбы с джетлагом – выделить один или два дополнительных дня на адаптацию к новому часовому поясу.

9. Не планируйте длительные поездки на машине на конец дня. Под вечер дети обычно устают и потому им намного сложнее выдержать дорогу без капризов, предупреждают эксперты.

10. Оставляйте время для игр. Также важно находить возможности для общения ваших детей с другими детьми, будь то местная игровая площадка или бассейн на курорте. Путешествия с друзьями, у которых есть дети того же возраста или старше, также могут помочь.

11. Посещайте научные музеи. "Они интерактивны, подходят для самых разных возрастов и имеют дополнительный бонус в виде обучения", – советует Бергауст.

12. Играйте в "Давайте заключим сделку". Найти компромисс между участниками поездки – всегда очень важно, и дети не являются исключением. Потому если вы ходите уговорить детей поехать на какую-то экскурсию, которая кажется им не очень интересной, можно пообещать им что-то взамен, например, провести весь день в бассейне.

13. Наймите няню. Как бы хорого не проходил отпуск с детьми, родителям тоже нужно время один на один. ДиГрегорио, чьим детям сейчас 11 и 4 года, недавно начал пользоваться услугами нянь во время путешествий (об этой услуге можно узнать через отель или у друзей), чтобы устроить себе свидание с женой на один-два вечера во время поездки.

"Обычно няня приходит, как только наша младшая дочь засыпает, и просто сидит в номере отеля, пока мы не вернемся. Это дает нам шанс на самом деле окунуться в ночную жизнь и, возможно, посетить ресторан, в который мы обычно не водим детей", – говорит он.

14. Просто расслабьтесь. Исполнительный директор туроператора класса люкс Micato India из Дели Лизы Алам Шах говорит, что большинство путешествий не обходится без форс-мажоров, и волнение родителей легко передается детям: "Поэтому успокойтесь, потому что ваш маленький ребенок будет отражать вашу плохую энергию и продолжит делать это, когда станет взрослым. Если вы не можете сохранять спокойствие, по крайней мере, ведите себя спокойно".

15. Всегда будьте готовы к гибкости. Поездка с детьми всегда может пойти не по плану, и к этому надо быть готовым, также имея запасной план.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по семейным путешествиям посоветовала родителям всегда иметь при себе приятные безделушки, которыми можно было бы задобрить детей во время долгой поездки.

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