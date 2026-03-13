Суперистребитель Путина завис на бумаге: почему МиГ-41 не может взлететь

Амбициозная российская программа создания перспективного перехватчика МиГ-41 (ПАК ДП), который должен был развивать скорость более 4 Маха, фактически оказалась на паузе из-за войны против Украины и экономических санкций, пишет 19FortyFive.
В мире продолжается разработка истребителей шестого поколения. Соединенные Штаты работают над программой NGAD, в рамках которой создается новый истребитель Boeing F-47. Подобные проекты также разрабатывают Китай и европейские государства.
В ответ Россия предлагала создать новый дальнобойный перехватчик МиГ-41, который должен был заменить советский МиГ-31.
Самолет с "космическими" характеристиками
По предварительной концепции, новый российский истребитель должен был получить необычайные характеристики:
скорость более 4 Маха;
- возможность полетов на высотах, близких к космосу;
- использование гиперзвуковых ракет класса "воздух-воздух";
- способность перехватывать самолеты-невидимки и даже спутники;
- Также предполагалась интеграция экспериментального оружия направленной энергии.
Война и санкции остановили амбиции
Однако, по оценкам экспертов, ресурсы российской оборонной промышленности сейчас направлены на производство более нужной техники – артиллерии, ракет и беспилотников для войны.
Из-за этого разработка сложного и дорогого самолета фактически "застыла во времени".
Даже современные программы буксуют
Аналитики отмечают, что Россия до сих пор не смогла наладить масштабное производство своего истребителя пятого поколения Су-57.
Поэтому вероятность того, что страна в ближайшее время сможет создать еще более сложный перехватчик со скоростью более 4 Маха, оценивается как очень низкая.
Москва делает ставку на старые самолеты
Вместо этого российские военные продолжают модернизировать имеющиеся перехватчики МиГ-31. Эти самолеты уже используются как носители гиперзвуковых ракет и остаются ключевой платформой для воздушной обороны России.
Эксперты считают, что модернизация существующей техники является для Москвы гораздо более реалистичной стратегией, чем создание принципиально нового самолета шестого поколения.