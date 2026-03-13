Грозит ли Украине дефицит бензина и дизеля: ответ Шмыгаля

По словам первого вице-премьера, в резервах Украины есть почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля.

На сегодняшний день угрозы дефицита топлива в Украине нет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время часа вопросов к правительству заявил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Сегодня никаких угроз на март не видим. Планируем поставки на апрель", - отметил министр

По его словам, в течение марта Украина уже импортировала 250 тысяч тонн бензина, дизеля и сжиженного газа, а в резервах есть почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля.

"Для сравнения, по состоянию на 1 февраля в резервах было 64 тысячи тонн бензина и 83 тысячи тонн дизеля", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, в целом Украина импортирует около 75% топлива. Больше всего поставок наша страна получает из Польши, Литвы, Румынии и Греции.

"В целом поставки топлива осуществляются из более чем 10 стран", - добавил министр.

По словам чиновника, у государства на сегодняшний день есть три приоритета: обеспечение топливом Сил обороны, аграриев в рамках посевной, а также бизнеса и розничной торговли. И по всем этим направлениям он не видит угроз.

Министр добавил, что в армии запасов дизеля и авиационного бензина на сегодня достаточно.

"Закупки продолжаются. Переговоры о дополнительных поставках начаты. Армия будет обеспечена топливом на 100%", - заверил Шмыгаль.

Что касается обеспеченности фермеров, то, по его словам, им нужно 300 тысяч тонн дизеля.

"Большинство производителей имеют закупленный или законтрактованный запас топлива на несколько недель. Посевная кампания началась и проходит в соответствии с графиками", - заверил первый вице-премьер-министр.

Что будет с ценами на топливо

В свою очередь, премьер-министр Юлия Свириденко добавила, что в Украине цены на бензин коррелируют с мировыми ценами. С целью надзора за ценами правительство поручило АМКУ реагировать на спекулятивные колебания, но при этом она подчеркнула, что это не должно создавать давление на бизнес.

"Мы должны насытить рынок ресурсом", - отметила Свириденко.

По ее словам, рынок топлива в Украине – высококонкурентный, и АМКУ должен следить за тем, чтобы на нем не было антиконкурентных согласованных действий. "Укрнафта" играет роль справедливого ориентира по цене, поскольку по поручению правительства эта государственная сеть имеет самую низкую наценку.

Ситуация в Иране и цены на бензин – последние новости

Как отметили в Международном энергетическом агентстве, война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший сбой поставок в истории мирового нефтяного рынка. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив, через который экспортировалось около 20 млн баррелей в сутки, достигли минимальных показателей.

Это привело к резкому скачку цен на нефть на мировом рынке. Утром 13 марта "черное золото" марки Brent торговалось выше 100 долларов за баррель.

Из-за войны в Иране и блокирования Ормузского пролива цены на топливо на АЗС в Украине выросли. В частности, 10 марта дизельное топливо подорожало, в среднем, еще на 1,32 грн, подскочив до 72,92 грн/л.

