Марина Григоренко
Берлин зимой может приятно удивить туристов / фото Марина Григоренко

Зимний Берлин: чем удивляет туристов немецкая столица в холодное время года

18:08, 05.12.2025
10 мин. Туризм

Германия зимой может быть депрессивной – голые деревья, постоянная мряка и короткий световой день. Впрочем, это время года также открывает немало возможностей для более близкого знакомства с местной культурой. УНИАН.Туризм подкинет несколько интересных идей, чем заняться в немецкой столице Берлине в холодное время года.

Берлин – это один из тех европейских многогранных городов, где каждый турист может отыскать что-то интересное для себя. Здесь вам и помпезные музеи с богатейшими коллекциями, и величественные дворцы, и шумные ночные клубы, и хипстерские кварталы, и мрачные страницы истории, и еще много чего интересного.

УНИАН.Туризм собрал несколько идей, чем можно заняться в немецкой столице зимой.

Успеть на ярмарки

Хотя берлинские рождественские ярмарки, возможно, не являются самыми известными в стране, город берет количеством и продолжительностью. Пока в большинстве немецких городов праздничные городки сворачиваются уже накануне Рождества, в столице многие из них продолжают работать до 31 декабря, а некоторые протягивают даже до начала января.

В Берлине можно хорошо провести время даже зимой / фото Марина Григоренко

При этом рождественские городки разбросаны по всему Берлину – от центральных площадей Александерплац, Жандарменмаркт и Потсдамерплац до величественных зданий замка Шарлоттенбург, церкви кайзера Вильгельма и Красной ратуши.

И это уже не говоря об общей праздничной атмосфере в городе – все украшено яркими огоньками и тематическими декорациями, с огромным количеством мероприятий на любой вкус.

На Рождество в Берлине всегда особая атмосфера / фото REUTERS

Единственный нюанс – стоит быть готовыми к большому количеству полиции возле рождественских ярмарок: после ужасного теракта в 2016 году и на фоне роста российской угрозы ситуация с безопасностью в городе серьезная.

Пробежаться по музеям

Холодное время года – идеальное время для более глубокого знакомства с многочисленными берлинскими музеями. Особенно если приобрести один из вариантов карточки туриста.

Чего только стоит знаменитый Музейный остров в самом центре столицы Германии – комплекс из пяти музеев (Pergamonmuseum, Alte Nationalgalerie, Altes Museum, Neues Museum, Bode-Museum), в каждом из которых можно затеряться на несколько часов.

Музейный остров прекрасно подходит для посещения зимой / фото Марина Григоренко

Среди наиболее известных экспонатов здесь – вавилонские ворота Иштар и бюст древнеегипетской царицы Нефертити. Впрочем, сами по себе залы зданий комплекса можно смело назвать музейными экспонатами.

Вавилонские ворота Иштар в Пергамском музее / фото Марина Григоренко

Абонемент во все эти музеи (или более широкий вариант, который также распространяется на другие туристические услуги в городе) дает туристам уникальную возможность совместить приятное с полезным – приобщиться к культуре и погреться. Ведь очень удобно забегать в музеи в перерывах между прогулками по городу, чтобы переждать дождь или побыть немножко в тепле без лишних затрат на кафе. К тому же, в этих музеях есть камеры хранения, где можно оставить свои вещи – в сами залы туристов с объемными предметами и в верхней одежде не пускают.

Окунуться в музыкальную жизнь

Берлин неоднократно признавался столицей мировой музыкальной и ночной жизни, а о его знаменитых танцевальных клубах ходят легенды. Недаром же берлинскую техно-сцену пару лет назад внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Берлинская ночная жизнь известна на весь мир / фото ua.depositphotos.com

Но огромное преимущество немецкой столицы заключается в том, что этот город способен удовлетворить любые музыкальные вкусы – от ночных рейвов в Berghain до атмосферных выступлений местных инди-групп, малоизвестных за пределами страны, но точно стоящих внимания. А еще есть классическая музыка, легендарный немецкий рэп и многое другое, способное вас удивить.

И это уже не говоря о круглогодичном десанте звезд мирового уровня, выступающих на крупнейших аренах Берлина – как никак, а музыкальный туризм до сих пор остается одним из самых популярных туристических трендов современности.

Прикоснуться к природе

Хотя зимой берлинские улицы окружены по большей части лысыми деревьями, а с места не место приходится перемещаться по лужам, в городе есть несколько настоящих оазисов.

Первый из них – ботанический сад Берлина с его знаменитой оранжереей. Уставшие от пасмурной погоды, затягивающейся на несколько месяцев, горожане проводят там часы, чтобы побыть среди зелени и вдохнуть свежие ароматы.

Знаменитый ботсад Берлина / фото ua.depositphotos.com

В целом в берлинском ботсаду есть несколько крытых павильонов, в частности, тропический, с кактусами и с гигантскими водяными кувшинками. Также там есть ботанический музей.

Еще один вариант – отправиться в берлинский зоопарк. Да, люди с большим удовольствием посещают подобные учреждения в теплое время года. Но в случае с зоопарком Берлина – сам по себе он очень большой и интересный, поэтому там приятно гулять как в парке, рассматривая скульптурные композиции и оформление павильонов.

Зоопарк Берлина / фото Марина Григоренко

Также в зоопарке немецкой столицы очень удобно обустроены вольеры для животных, ведь на зиму их не переселяют в другие помещения, а вместо этого они могут свободно переходить с улицы в крытые здания в течение всего года. Таким образом, даже зимой на открытом воздухе можно увидеть много жителей зоопарка.

Зоопарк Берлина / фото Марина Григоренко

А еще на его территории есть несколько павильонов, оформленных в стиле тропической оранжереи, по которым свободно летают экзотические птицы. Идеально для того, чтобы почувствовать тепло посреди зимы.

Зоопарк Берлина / фото Марина Григоренко

В целом же в самом Берлине множество больших парков, которые являются настоящими произведениями искусства, где приятно гулять даже в холодное время года – от Тиргартена до Шарлоттенбургского парка.

Погрузиться в историю

Берлин – это город исторических событий. В частности, он был разделен между различными государствами в течение десятков лет. Сейчас же об этом напоминают многочисленные исторические памятники, которые охотно посещают туристы со всего мира.

Берлинский муз разделял немцев почти 30 лет / фото Марина Григоренко

Речь идет о комплексе сооружений Берлинской стены. Многие туристы ошибочно полагают, что под ней подразумевается лишь разрисованная цветным граффити стена (да, тот самый рисунок с поцелуем Горбачева и Хоннекера). Обычно этот участок протяженностью более 1 километра, который называют East Side Gallery, облепляют стаи туристов, каждый из которых хочет сделать фото на память.

Берлинская стена / фото Марина Григоренко

На самом деле – это понятие гораздо глубже и шире. В целом Берлинская стена, разделявшая Восточный и Западный Берлин, имела длину более 150 километров, поэтому ее остатки всплывают во многих частях города.

Остатки Берлинской стены можно увидеть во многих частях города / фото Марина Григоренко

Почти за 30 лет ее существования пересечь искусственно созданную границу, главным образом, пытаясь сбежать из контролируемой Советским Союзом ГДР в свободную Европу, пыталось огромное количество людей – некоторые попытки были успешными, а некоторые нет: за все время при попытке пересечения стены ГДР-овскими охранниками были убиты до 200 человек.

Комплекс Берлинской стены включает несколько локаций / фото Марина Григоренко
Один из музеев комплекса памяти Берлинской стены / фото Марина Григоренко

Больше об этих печальных страницах берлинской истории можно узнать возле Чекпойнт Чарли – одного из самых известных пунктов пересечения границы между Восточным и Западным Берлином во время Холодной войны. Сейчас рядом с ним расположены несколько мемориальных памятников, посвященных тому периоду, включая Топографию террора, Документальный центр и другие выставочные павильоны.

Наконец-то отыскать нормальный кофе

Будем честны: Германия – явно не та страна, которая ассоциируется у туристов с вкусным кофе. Да, кофе в местных пекарнях вполне приличный на вкус, но не является чем-то таким выдающимся – базовые потребности удовлетворяет, но не возносит до небес.

В Берлине можно отыскать множество хипстерских кафе / фото Марина Григоренко

Впрочем, в хипстерских берлинских районах Нойкельн и Кройцберг вполне можно отыскать что-то вроде кофеен третьей волны, к которым привыкли избалованные в этом плане украинцы – с элитным кофе, интересными десертами и модными интерьерами.

Поесть каривурст

Ну и куда же без знаменитого берлинского стритфуда – именно в немецкой столице в 1949 году придумали знаменитое блюдо, которое впоследствии стало важной частью культуры страны.

Каривурст – это политая пикантным соусом из томатной пасты/кетчупа и порошка карри жареная колбаска, которая подается с картофелем фри или хлебом.

Знаменитая берлинская каривурст / фото Марина Григоренко

Конечно, в путеводителях вы обязательно найдете советы посетить "ту самую точку" с аутентичными колбасками, у которой доверчивые туристы простаивают часами в очереди. Впрочем, на самом деле, замечательные образцы можно отыскать во многих других уличных ларьках, но без долгого ожидания на холоде.

***

Если же вы устанете от шумной немецкой столицы, всегда можно съездить на день-два в соседний Потсдам – некогда мощный прусский город с его знаменитым парком Сансуси. Тем более, что доехать туда можно всего за 40 минут на городской электричке. Больше о нем читайте в нашем отдельном материале.

