Зимний Берлин: чем удивляет туристов немецкая столица в холодное время года

Германия зимой может быть депрессивной – голые деревья, постоянная мряка и короткий световой день. Впрочем, это время года также открывает немало возможностей для более близкого знакомства с местной культурой. УНИАН.Туризм подкинет несколько интересных идей, чем заняться в немецкой столице Берлине в холодное время года.

Берлин – это один из тех европейских многогранных городов, где каждый турист может отыскать что-то интересное для себя. Здесь вам и помпезные музеи с богатейшими коллекциями, и величественные дворцы, и шумные ночные клубы, и хипстерские кварталы, и мрачные страницы истории, и еще много чего интересного.

УНИАН.Туризм собрал несколько идей, чем можно заняться в немецкой столице зимой.

Успеть на ярмарки

Хотя берлинские рождественские ярмарки, возможно, не являются самыми известными в стране, город берет количеством и продолжительностью. Пока в большинстве немецких городов праздничные городки сворачиваются уже накануне Рождества, в столице многие из них продолжают работать до 31 декабря, а некоторые протягивают даже до начала января.

Видео дня

При этом рождественские городки разбросаны по всему Берлину – от центральных площадей Александерплац, Жандарменмаркт и Потсдамерплац до величественных зданий замка Шарлоттенбург, церкви кайзера Вильгельма и Красной ратуши.

И это уже не говоря об общей праздничной атмосфере в городе – все украшено яркими огоньками и тематическими декорациями, с огромным количеством мероприятий на любой вкус.

Единственный нюанс – стоит быть готовыми к большому количеству полиции возле рождественских ярмарок: после ужасного теракта в 2016 году и на фоне роста российской угрозы ситуация с безопасностью в городе серьезная.

Пробежаться по музеям

Холодное время года – идеальное время для более глубокого знакомства с многочисленными берлинскими музеями. Особенно если приобрести один из вариантов карточки туриста.

Чего только стоит знаменитый Музейный остров в самом центре столицы Германии – комплекс из пяти музеев (Pergamonmuseum, Alte Nationalgalerie, Altes Museum, Neues Museum, Bode-Museum), в каждом из которых можно затеряться на несколько часов.

Среди наиболее известных экспонатов здесь – вавилонские ворота Иштар и бюст древнеегипетской царицы Нефертити. Впрочем, сами по себе залы зданий комплекса можно смело назвать музейными экспонатами.

Абонемент во все эти музеи (или более широкий вариант, который также распространяется на другие туристические услуги в городе) дает туристам уникальную возможность совместить приятное с полезным – приобщиться к культуре и погреться. Ведь очень удобно забегать в музеи в перерывах между прогулками по городу, чтобы переждать дождь или побыть немножко в тепле без лишних затрат на кафе. К тому же, в этих музеях есть камеры хранения, где можно оставить свои вещи – в сами залы туристов с объемными предметами и в верхней одежде не пускают.

Окунуться в музыкальную жизнь

Берлин неоднократно признавался столицей мировой музыкальной и ночной жизни, а о его знаменитых танцевальных клубах ходят легенды. Недаром же берлинскую техно-сцену пару лет назад внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Но огромное преимущество немецкой столицы заключается в том, что этот город способен удовлетворить любые музыкальные вкусы – от ночных рейвов в Berghain до атмосферных выступлений местных инди-групп, малоизвестных за пределами страны, но точно стоящих внимания. А еще есть классическая музыка, легендарный немецкий рэп и многое другое, способное вас удивить.

И это уже не говоря о круглогодичном десанте звезд мирового уровня, выступающих на крупнейших аренах Берлина – как никак, а музыкальный туризм до сих пор остается одним из самых популярных туристических трендов современности.

Прикоснуться к природе

Хотя зимой берлинские улицы окружены по большей части лысыми деревьями, а с места не место приходится перемещаться по лужам, в городе есть несколько настоящих оазисов.

Первый из них – ботанический сад Берлина с его знаменитой оранжереей. Уставшие от пасмурной погоды, затягивающейся на несколько месяцев, горожане проводят там часы, чтобы побыть среди зелени и вдохнуть свежие ароматы.

В целом в берлинском ботсаду есть несколько крытых павильонов, в частности, тропический, с кактусами и с гигантскими водяными кувшинками. Также там есть ботанический музей.

Еще один вариант – отправиться в берлинский зоопарк. Да, люди с большим удовольствием посещают подобные учреждения в теплое время года. Но в случае с зоопарком Берлина – сам по себе он очень большой и интересный, поэтому там приятно гулять как в парке, рассматривая скульптурные композиции и оформление павильонов.

Также в зоопарке немецкой столицы очень удобно обустроены вольеры для животных, ведь на зиму их не переселяют в другие помещения, а вместо этого они могут свободно переходить с улицы в крытые здания в течение всего года. Таким образом, даже зимой на открытом воздухе можно увидеть много жителей зоопарка.

А еще на его территории есть несколько павильонов, оформленных в стиле тропической оранжереи, по которым свободно летают экзотические птицы. Идеально для того, чтобы почувствовать тепло посреди зимы.

В целом же в самом Берлине множество больших парков, которые являются настоящими произведениями искусства, где приятно гулять даже в холодное время года – от Тиргартена до Шарлоттенбургского парка.

Погрузиться в историю

Берлин – это город исторических событий. В частности, он был разделен между различными государствами в течение десятков лет. Сейчас же об этом напоминают многочисленные исторические памятники, которые охотно посещают туристы со всего мира.

Речь идет о комплексе сооружений Берлинской стены. Многие туристы ошибочно полагают, что под ней подразумевается лишь разрисованная цветным граффити стена (да, тот самый рисунок с поцелуем Горбачева и Хоннекера). Обычно этот участок протяженностью более 1 километра, который называют East Side Gallery, облепляют стаи туристов, каждый из которых хочет сделать фото на память.

На самом деле – это понятие гораздо глубже и шире. В целом Берлинская стена, разделявшая Восточный и Западный Берлин, имела длину более 150 километров, поэтому ее остатки всплывают во многих частях города.

Почти за 30 лет ее существования пересечь искусственно созданную границу, главным образом, пытаясь сбежать из контролируемой Советским Союзом ГДР в свободную Европу, пыталось огромное количество людей – некоторые попытки были успешными, а некоторые нет: за все время при попытке пересечения стены ГДР-овскими охранниками были убиты до 200 человек.

Больше об этих печальных страницах берлинской истории можно узнать возле Чекпойнт Чарли – одного из самых известных пунктов пересечения границы между Восточным и Западным Берлином во время Холодной войны. Сейчас рядом с ним расположены несколько мемориальных памятников, посвященных тому периоду, включая Топографию террора, Документальный центр и другие выставочные павильоны.

Наконец-то отыскать нормальный кофе

Будем честны: Германия – явно не та страна, которая ассоциируется у туристов с вкусным кофе. Да, кофе в местных пекарнях вполне приличный на вкус, но не является чем-то таким выдающимся – базовые потребности удовлетворяет, но не возносит до небес.

Впрочем, в хипстерских берлинских районах Нойкельн и Кройцберг вполне можно отыскать что-то вроде кофеен третьей волны, к которым привыкли избалованные в этом плане украинцы – с элитным кофе, интересными десертами и модными интерьерами.

Поесть каривурст

Ну и куда же без знаменитого берлинского стритфуда – именно в немецкой столице в 1949 году придумали знаменитое блюдо, которое впоследствии стало важной частью культуры страны.

Каривурст – это политая пикантным соусом из томатной пасты/кетчупа и порошка карри жареная колбаска, которая подается с картофелем фри или хлебом.

Конечно, в путеводителях вы обязательно найдете советы посетить "ту самую точку" с аутентичными колбасками, у которой доверчивые туристы простаивают часами в очереди. Впрочем, на самом деле, замечательные образцы можно отыскать во многих других уличных ларьках, но без долгого ожидания на холоде.

***

Если же вы устанете от шумной немецкой столицы, всегда можно съездить на день-два в соседний Потсдам – некогда мощный прусский город с его знаменитым парком Сансуси. Тем более, что доехать туда можно всего за 40 минут на городской электричке. Больше о нем читайте в нашем отдельном материале.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.