Цены на нефть не останавливаются: аналитики дали неутешительный прогноз

По мнению эксперта Филиппа Джонса-Люкса, рекордное снижение цен на нефть поможет удержать цены на "черное золото" от роста до "стратосферных уровней".

Цены на нефть утром 13 марта продолжили рост, а нефть марки Brent торговалась выше 100 долларов за баррель. Дело в том, что инвесторы готовятся к новым потрясениям после того, как Иран пообещал полностью перекрыть Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

По данным портала investing, по состоянию на 10:04 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла чуть более чем на 2 доллара - до 102,41 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 1,84 доллара - до 97,57 доллара за баррель.

В своих первых публичных комментариях новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская Республика будет добиваться того, чтобы Ормузский пролив оставался закрытым.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило 12 марта, что перебои с поставками "черного золота" являются крупнейшими в истории мирового рынка нефти. Это произошло на следующий день после того, как его члены договорились о рекордном высвобождении резервов, чтобы попытаться снизить цены на нефть. Издание отмечает, что почти полное прекращение судоходства через Ормузский пролив перекрыло поставки "черного золота", природного газа и дизельного топлива мировым потребителям, что привело к росту цен на энергоносители.

Старший аналитик рынка в компании Sparta Commodities Филип Джонс-Люкс отмечает, что рекордное высвобождение запасов стран-членов МЭА поможет удержать цены на нефть от роста до "стратосферных уровней", но, вероятно, только на короткий период.

Со своей стороны, США временно разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на корабли до 12 марта. Предполагается, что соответствующие разрешения будут действовать до 11 апреля 2026 года. Министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X дал понять, что временная отмена санкций против России необходима для снижения цен на нефть.

Между тем Иран, по данным американских СМИ, начал устанавливать мины в Ормузском проливе, что сделает судоходство еще более опасным для тех, кто планирует пройти через эту водную артерию. Впрочем, министр энергетики США Крис Райт сообщил, что военно-морские силы США могут сопровождать танкеры через пролив до конца марта.

Впрочем, президент Института исследований внешней политики Аарон Стейн сомневается, что американские ВМС будут сопровождать танкеры в Ормузском проливе

"Невозможно без риска обезвредить мины во время активных боевых действий, и ВМС не захотят заходить в пролив", – отметил специалист.

Эксперты не ожидают снижения цен на нефть ниже 85 долларов за баррель до завершения войны в Иране.

"Диапазон цен от 85 до 105 долларов обоснован, пока конфликт продолжается", – добавил Стейн.

Ситуация в Иране и цены на нефть – последние новости

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива цены на нефть растут до уровней свыше 100 долларов за баррель.

Некоторые корабли нашли способ прохода через Ормузский пролив. Часть судов, стоящих на якоре в Персидском заливе или проходящих через Ормузский пролив, намеренно меняют свои данные, выдавая себя за китайские корабли, или отключают свои маяки.

11 марта Международное энергетическое агентство сообщило о том, что страны-члены согласились продать более 400 миллионов баррелей нефти из резервов для удешевления нефти. Предполагается, что нефть из резервов будет поступать на рынок в период, который определит страна-член МЭА.

