NASA планирует запуск первой пилотируемой миссии на Луну с 1972 года, - СМИ

Запуск 10-дневной миссии Artemis II запланирован на 1 апреля.

Американское космическое агентство NASA планирует осуществить запуск миссии Artemis II 1 апреля, сообщает Fox News. Она станет первой пилотируемой миссией на Луну со времен программы Apollo, последний полет которой состоялся в 1972 году.

Как отмечается, в четверг представители агентства сообщили, что завершили проверку готовности к полету (Flight Readiness Review). После этого ракету должны вернуть на стартовую площадку 19 марта, где проведут финальную подготовку к запуску.

Запуск 10-дневной миссии предварительно запланирован на 1 апреля в 18:24 по восточному времени США. Резервной датой определено 2 апреля в 19:22.

Исполняющая обязанности заместителя администратора директората развития систем исследования космоса Лори Глейз заявила, что все команды поддержали решение о запуске после завершения подготовительных работ перед вывозом ракеты на стартовую площадку.

По ее словам, миссия является тестовой и не лишена рисков, однако команда и техника полностью готовы к полету.

Изначально запуск Artemis II планировали на начало февраля. Однако его пришлось отложить после обнаружения утечек топлива во время тестового запуска. В конце месяца инженеры также зафиксировали утечку гелия. Ракету Space Launch System (SLS) вернули со стартовой площадки в здание сборки ракет Vehicle Assembly Building, где провели ремонтные работы, которые сейчас почти завершены.

Глава команды управления миссией Artemis II Джон Ганикатт отметил, что статистически успешность новых ракетных запусков может колебаться от одного успешного запуска из двух до одного из пятидесяти. В то же время он подчеркнул, что реальные шансы миссии значительно выше.

По его словам, инженеры тщательно анализируют риски, уменьшают их и вводят необходимые меры контроля.

Полет вокруг Луны

В NASA также решили не проводить еще одну так называемую "генеральную репетицию" запуска – тестовую заправку ракеты перед стартом. Агентство хочет, чтобы следующая полная заправка состоялась уже непосредственно в день запуска.

Программа Artemis начата в декабре 2017 года во время первого президентского срока Дональда Трампа. В состав экипажа Artemis II входят четыре астронавта: американцы Рид Вайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадец Джереми Хансен. Они должны облететь Луну и вернуться на Землю. Ожидается, что это станет самым дальним полетом человека в космосе в истории.

В NASA также планируют реализовать следующие миссии – Artemis III, Artemis IV и Artemis V. В частности, Artemis IV и V должны вернуть астронавтов непосредственно на поверхность Луны.

NASA пересматривает программу Artemis, которая должна вернуть астронавтов на Луну – подробности

Напомним, NASA заявила о пересмотре лунной программы Artemis, добавив новую подготовительную миссию в 2027 году. Речь шла о том, что администратор Джаред Айзекман назвал это "единственным путем вперед" – также сообщалось о планировании миссии по высадке на Луну на 2028 год. Это будет первое возвращение астронавтов на поверхность Луны за более чем 50 лет. Было анонсировано, что в начале и в конце этого года может быть две высадки.

