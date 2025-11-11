Родителям-туристам нужно строить все свое путешествие вокруг ребенка.

Путешествие с маленьким ребенком – это всегда вызов, а потому немало новоиспеченных родителей часто отказываются от поездок. Впрочем, при правильной подготовке отпуск с малышом станет увлекательным приключением.

Американская блогерша Хейли Джонсон отправилась со своим мужем и их 11-месячным ребенком в путешествие по Европе, а после этого поделилась своим опытом с Business Insider. В частности, она рассказала о трех ошибках, которые существенно подпортили им отдых.

"Когда перед вами два варианта – отправиться с ребенком в незабываемое путешествие по Европе или остаться дома... вы, очевидно, выбираете первый. Конечно, я несколько раз выезжала за границу... но с ребенком? Это совсем другое дело. В конце концов, мы с мужем решили, что поездка того стоит (хотя, если бы вы спросили нас об этом, когда мы были в истерике на улицах Парижа, мы, возможно, ответили бы иначе)", – отметила блогерша.

Три ошибки родителей, путешествующих с ребенком

Хейли отмечает, что три основные ошибки сделали их поездку в Лондон и Париж сложнее, чем она могла быть.

Не планируйте поездку вокруг ребенка

Девушка признается, что во время поездки они запланировали ряд мероприятий, которые при наличии ребенка было в итоге невозможно осуществить.

"У нас были билеты на "Отверженных" в Лондоне. Потрясающая идея – если только вы не путешествуете с младенцем. Конечно, с малышом в театр не зайдешь, а няни по вызову в чужой стране у нас, конечно, не было, так что билеты пропали даром", – посетовала она.

При этом мама-туристка констатировала, что у них в планах было много заранее оплаченных мероприятий, которые "сгорели" просто потому, что им отчаянно нужно было тихое место, где малыш мог бы поспать.

"Оглядываясь назад, я также жалею, что мы не искали больше парков и мест, подходящих для малышей. Вместо этого нам пришлось постоянно пробираться по мощеным улицам и узким тротуарам с коляской. Самым сложным оказался Париж – никаких детских стульчиков в ресторанах, которые мы посещали, бесконечные лестницы и улицы, похожие на полосу препятствий. В следующий раз я даже не буду заморачиваться с коляской. Просто пристегну слинг и все", – отметила Хейли.

Пытаетесь соблюдать распорядок дня

"Дома у моего ребенка строгий режим сна. Он прекрасно справляется со своей рутиной, поэтому я решила, что мы можем просто взять ее с собой. Реальность: малышам безразличен ваш цветной календарь, когда они находятся в другом часовом поясе", – констатировала блогерша.

В результате пара отказалась от идеи строгого расписания, а вместо того подстраивала свой распорядок дня под потребности ребенка.

"Если он засыпал в слинге в 15:00 – отлично. Если он не ложился спать дольше, чем положено, потому что мы были на ужине, мы просто принимали это как должное. Как только я перестала пытаться все контролировать, вся поездка стала легче", – отметила девушка.

Пытаетесь сделать слишком много

Хейли отмечает, что на бумаге их маршрут выглядел потрясающе: бронирование столиков в ресторане, пешеходные экскурсии, музеи и однодневные поездки. Ооднако его проблема в том, что он не был рассчитан на семью, путешествующую с младенцем.

"Ко второму дню мы чувствовали себя так, будто бежим марафон. Младенцам все равно, что вы забронировали экскурсию в Лувр на 14:00 или что у вас есть невозвратные билеты на речной круиз. Им важно есть, когда они голодны, спать, когда устают, и сообщать всем, когда им уже достаточно", – пояснила туристка.

Теперь Хейли сожалеет, что они не выбрали всего несколько пунктов, которые им действительно хотелось успеть сделать.

Пара не жалеет, что они поехали в поездку с младенцем

Несмотря на допущенные ошибки, супруги совершенно не жалеют, что решили отправиться в путешествие с маленьким ребенком.

"Можно утверждать, что хаос перевешивал веселье... и, конечно, было много срывов (как у него, так и у меня). Но, честно говоря, я бы ни на что не променяла этот отдых. У меня больше никогда не будет возможности увидеть Европу с моим малышом в таком крошечном возрасте, даже если это означало бы тащить коляску по множеству лестниц и пропустить половину запланированных дел. Альтернативой было бы остаться дома. Если выбирать между ничегонеделанием в гостиной и поеданием круассанов на парижском тротуаре с малышом на руках, я всегда выберу последнее", – подытожила Хейли.

Другие советы туристам, путешествующим с детьми

Как сообщал УНИАН, ранее бывалые родители-путешественники поделились своими секретами комфортного отдыха с детьми. По их словам, ключевое здесь – правильно подготовиться к путешествию.

В свою очередь пара туристов из США Линдси Грейнджер и Колин Бойд, путешествующие по миру со своей 3-летней дочкой Кинсли, дали несколько советов, как сделать поездку с ребенком менее стрессовой.

