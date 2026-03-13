7 самых полезных видов мяса с высоким содержанием белка и низким уровнем жира.

Мясо является одним из основных источников животного белка, необходимого для поддержания нормального обмена веществ и общего здоровья организма. Однако разные виды мяса могут сильно отличаться по содержанию жира и калорийности, и чтобы питание было сбалансированным, важно чаще отдавать предпочтение более постным вариантам.

Эксперты собрали данные многочисленных исследований, чтобы поставить точку в вопросе о том, какое мясо самое полезное для организма человека. Результаты приводит популярный журнал о здоровье Very Well Health.

Какое мясо самое полезное из птицы – диетические варианты

Выбор наиболее полезных видов мяса помогает увеличить потребление белка, сохраняя относительно низкий уровень калорийности пищи. Постные куски мяса обеспечивают организм высококачественным протеином, который способствует поддержанию мышечной массы и длительному чувству сытости, при этом позволяя контролировать уровень насыщенных жиров в рационе.

Видео дня

Сперва выделим самое полезное мясо домашней птицы, то есть так называемое "белое", которое часто считается наиболее оптимальным для среднестатистического человека, особенно во время диеты. А затем рассмотрим, какое мясо полезнее среди "красных" видов, производящееся из мышечной ткани млекопитающих животных.

Более того, все пункты будут расставлены в порядке от наименее к наиболее калорийному, чтобы вам было легче ориентироваться по списку.

Индейка без кожи (грудка)

Грудка индейки является одним из наиболее диетических источников белка. В порции весом 100 г содержится всего 136 калорий, 29,5 г белка и менее 2 г жира, поэтому грудка индейки без кожи часто занимает первое место в списке самых полезных видов мяса.

Чтобы сохранить низкую калорийность и жирность блюда, рекомендуется использовать сухие смеси специй. Экспериментируйте с различными приправами, чтобы разнообразить вкус и избежать однообразия.

Куриная грудка без кожи

Куриная грудка без кожи широко доступна и интуитивна в приготовлении, поэтому часто используется людьми, которые следят за весом или стремятся сохранить мышечную массу.

В порции 100 г содержится около 165 калорий, 31 г белка и 3,5 г жира. Калорий получается больше, чем в некоторых видах красного мяса, но умеренная жирность и самый высокий показатель белка из всех вариантов делает курицу одним из самых универсальных вариантов. Для приготовления рекомендуется запекание, приготовление на гриле или варка – эти способы помогают сохранить низкое содержание жира и разнообразить рацион.

Какое самое полезное мясо млекопитающих – выбор для восполнения энергии

Теперь обратимся к красному мясу, которое обычно жирнее и сытнее белого, а потому употреблять его стоит в умеренных количествах или совмещать с большими физическими нагрузками.

Свиная вырезка

Свиная вырезка относится к наиболее постным частям свинины и по содержанию жира сопоставима с куриной грудкой без кожи. В 100 г продукта содержится около 143 калорий, 26 г белка и 3,5 г жира.

Одна порция обеспечивает 80–86% суточной нормы витамина B1 (тиамина) – важного питательного вещества, необходимого для нормального энергетического обмена. Несмотря на мягкий и нейтральный вкус, свиная вырезка хорошо сочетается с различными специями и способами приготовления.

Бизон

Бизоны (или буйволы) относятся к крупнейшим млекопитающим Северной Америки. Мясо бизона обладает более сладким, насыщенным и мягким вкусом по сравнению с говядиной, хотя во многом на нее похожа.

Порция весом 100 г содержит около 143 калорий, 28 г белка и примерно 2,5 г жира, что делает ее более постной и богатой белком альтернативой говядине. Кроме того, мясо бизона является важным источником витамина B12: в одной порции содержится почти 3 мкг этого витамина, что превышает рекомендованную суточную норму (2,4 мкг).

Витамин B12 необходим для нормальной работы нервной системы, образования эритроцитов и производства энергии.

Оленина

Оленина – это постное мясо, получаемое от оленя. Оно является отличным источником белка при низком содержании жира: порция 100 г содержит около 150 калорий, 30 г белка и менее чем 2,5 г жира. Кроме того, одна порция оленины содержит около 4 мг железа – примерно половину суточной нормы для мужчин и около 22% суточной нормы для женщин.

Железо играет важную роль в транспортировке кислорода по организму и поддержании нормального уровня энергии, в силу чего оленина нередко выделяется как самое полезное мясо для человека в принципе.

Свиная отбивная из корейки

Свиная отбивная из корейки – самый жирный вариант в данном списке: в порции 100 г содержится около 173 калорий, 27 г белка и 6 г жира. Однако это не означает, что ее следует полностью исключать из рациона. Удаление видимого жира перед приготовлением позволяет улучшить пищевую ценность блюда и снизить количество насыщенных жиров.

В сочетании с овощами и цельнозерновыми продуктами такое блюдо формирует сбалансированный прием пищи, содержащий клетчатку, которая способствует длительному чувству сытости.

Постная говядина

Постные куски говядины содержат высококачественный белок, но значительно меньше жира по сравнению с более мраморными частями туши. Порция 100 г фарша из говядины с содержанием жира около 3% (97% постного мяса) содержит примерно 175 калорий, 29,5 г белка и около 5,5 г жира.

Процент жира в постной говядине может различаться, поэтому можно подобрать вариант, соответствующий вашим целям в питании, вкусовым предпочтениям и способу приготовления. При выборе стоит обращать внимание на поясницу (отруб) или бедро (огузок), так как они обычно более постные и содержат меньше насыщенных жиров.

Под конец важно уточнить, что не следует искать, какое мясо самое полезное для человека, чтобы потом питаться только им. Для поддержания здоровья человеку важно сочетать разные источники протеина и питательных веществ. При этом виды мяса отличаются набором витаминов и минералов, так что именно разнообразие в рационе делает его наиболее сбалансированным.

Вас также могут заинтересовать новости: