Известный украинский бизнесмен вспомнил о конфликте с предательницей Ани Лорак

Корогодский также ответил, следит ли он сейчас за творчеством артистки.

Известный украинский бизнесмен Гарик Корогодский вспомнил конфуз с певицей-предательницей Ани Лорак.

По словам мужчины, много лет назад на корпоративе он столкнул артистку со сцены.

"У меня была история, когда я ее столкнул со сцены, а сам начал петь. Но я тогда пиячил на нашем корпоративе", – отметил Корогодский в проекте "55 за 5".

Корогодский добавил, что сейчас не следит за жизнью и творчеством певицы, которая живет в РФ и зарабатывает там кровавые рубли.

"Я не слежу, не знаю, чем она живет", – подчеркнул он.

К слову, Ани Лорак во время полномасштабной войны продолжает активно работать в России, а также участвовать в концертах и телепроектах, которые носят пропагандистский характер. А летом 2025 года росСМИ сообщили, что она получила российский паспорт.

Напомним, ранее певица Анжелика Рудницкая объяснила внезапную любовь предательниц Лорак и Повалий к России. Она также отметила, что ей "отвратительно и абсурдно" слышать то, что говорят артистки со сцены.

