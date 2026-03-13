Россия готовила покушение на генерала Билецкого: СБУ сорвала операцию (фото)

РФ завербовала для этого оператора БПЛА из ВСУ, выполняющего задачи в Харьковской области.

Задержан агент РФ, который готовил ракетно-бомбовый удар по командиру Третьего армейского корпуса.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В сообщении не называется фамилия, но известно, что командиром этого корпуса является Андрей Билецкий.

Отмечается, что агент готовил удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий.

"Чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбы завербовали оператора БПЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области", - сообщили в СБУ.

Сообщается, что завербованный пытался получить информацию о времени и месте прибытия генерала ВСУ на позиции своего соединения, а также использовал свой доступ к служебной информации, выпытывал "грифованную" информацию у коллег по службе.

В СБУ рассказали, что российский агент должен был "слить" оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел.

Сотрудники спецслужбы сработали на опережение и разоблачили российского "крота" еще на начальном этапе его шпионской деятельности. "На финальном этапе спецоперации агент был задержан на территории гарнизона. У него изъят смартфон, с которого он поддерживал связь с оккупантами", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что вербовка происходила через его бывшую жену, которая проживает на временно оккупированной территории Запорожской области и работает на РФ.

Следователи СБУ сообщили "кроту" о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Отмечается, что мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, бригадный генерал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, отмечал в СМИ, что отключение терминалов Starlink нанесло российской армии стратегический удар: за две недели эффективность ее ударов снизилась на 20-40%.

Подчеркивал, что после блокировки Starlink для россиян уровень их эффективности по сравнению с нашей резко снизился, поскольку Starlink практически незаменим как система боевой связи.

