Евро обвалился по отношению к доллару до минимума с августа 2025 года

В этом году евро подешевел более чем на 2%.

Евро упал до самого низкого уровня с августа 2025 года на фоне общего укрепления доллара в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

Издание Bloomberg пишет, что единая валюта подешевела на 0,4% до 1,1467 доллара - самый низкий уровень за более чем семь месяцев. В этом году евро подешевел более чем на 2%, поскольку рост цен на энергоносители угрожает экономике Европы.

Последнее снижение произошло на фоне укрепления доллара по отношению ко всем валютам "Большой десятки" (Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Великобритания) на фоне продолжающихся ударов на Ближнем Востоке.

Евро и без того находился под давлением, поскольку цены на нефть выше 100 долларов за баррель подчеркнули уязвимость Европы: когда цены на энергоносители резко растут, торговый баланс ухудшается, а валюта падает.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 13 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 44,16 гривни за доллар. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 12 марта – 43,98 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты установлен на уровне 50,96 гривни за один евро.

