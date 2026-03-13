Не праздновать 40-летие – это древнее суеверие, которое имеет логическое объяснение.

В народе существует немало суеверий, связанных с именинами, свадьбами, крестинами и другими праздниками. К примеру, принято считать, что нельзя дарить на день рождения часы и зеркала. Существует еще одно древнее поверье: якобы нельзя праздновать сорокалетие. Почему не отмечают 40 лет - никто точно не может ответить, но "на всякий случай" люди стараются не нарушать правило.

Таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini эксклюзивно для УНИАН объяснила, почему не празднуют 40 лет по народным представлениям и что будет, если все же нарушить запрет.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Почему 40 лет не принято отмечать - объяснение суеверия

Как объясняет эксперт, число 40 сакральное, оно часто встречается в христианстве, поэтому именно вокруг 40-летия образовались суеверия. Например, считается, что за 40 дней душа умершего проходит духовные испытания перед тем, как предстать перед Божьим судом. С эзотерической точки зрения, это связано со связью души с материальным миром. В течение 3 дней после смерти она находится очень близко к телу, есть очень сильная энергетическая связь. А уже через 40 дней должна отойти от всех бытовых дел, которые удерживали душу на Земле. То есть число 40 имеет символическую связь с темой смерти.

В христианстве число 40 часто встречается: пророк Моисей 40 лет водил еврейский народ по пустыне, во время Потопа дождь длился 40 дней и ночей, Иисус Христос 40 дней постился в пустыне.

Возможно, по этой причине возникла мысль, почему нельзя праздновать 40 лет, ведь само число считалось сакральным и связанным со смертью.

Можно ли праздновать 40 лет мужчине и женщине

40-летие – это дата перехода к новому этапу жизни, и он должен быть осознанным. Недостаточно осознанные люди могли бояться таких вещей и поэтому начинали говорить, что 40-летие нельзя праздновать.

Объяснение, почему нельзя праздновать 40 лет женщине, может быть таким – среди женщин этот возраст считали переходом от молодости к старости, то есть важным жизненным "рубежом", связанным со страхом будущего.

Существует аргумент и о том, почему нельзя праздновать 40 лет мужчине - у мужского пола такой период совпадал с кризисом среднего возраста, во время которого они оценивали, чего смогли достичь, а чего - нет.

Скорее всего, у людей возникал страх перед новым этапом жизни, неизвестностью, поэтому они старались даже не показывать, что наступило 40-летие, и хотели таким образом обмануть себя или судьбу. То есть именинники были не готовы начинать что-то новое, становиться более осознанными, задумываться над духовностью и смыслом жизни. Так и зародилось это суеверие.

Как правильно отметить день рождения в 40 лет

Если аргументы о том, почему нельзя праздновать день рождения в 40 лет, не показались вам убедительными, то отметить праздник можно. Не обязательно шумно, но это должно быть особое празднование. То есть человек может не собирать друзей, соседей, заказывать кафе – это уже лишнее. Но не помешает устроить вечер осознания, во время которого рядом будут находиться родные, которые поддержат именинника. Можно зажечь свечу. Таким образом мы подпитываем и свою энергетику, и энергетику семьи.

Нельзя отворачиваться от человека, которому исполняется 40 лет, не поздравлять. Наоборот – его нужно поддерживать. Самому имениннику в этот период нужно обратить свое внимание на что-то, что даст опору в жизни еще на десятки лет. Например, это может быть вера в что-то или какая-то особая жизненная цель.

